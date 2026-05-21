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Medici care fac minuni

Semnele care pot indica o urgență neurologică majoră

Semnele care pot indica o urgență neurologică majoră

Tratament minim invaziv pentru corectarea unei deformări frecvente a piciorului

Tratament minim invaziv pentru corectarea unei deformări frecvente a piciorului

Procedura endoscopică ce permite îndepărtarea leziunilor cu risc

Procedura endoscopică ce permite îndepărtarea leziunilor cu risc

O durere puternică de picior a dus la descoperirea unei probleme neașteptate

O durere puternică de picior a dus la descoperirea unei probleme neașteptate

Ce trebuie să știi despre o operație la ficat

Ce trebuie să știi despre o operație la ficat

Oboseala care ascundea o boală severă a inimii. Cum a fost tratat un bărbat

Oboseala care ascundea o boală severă a inimii. Cum a fost tratat un bărbat

Investigația care arată cât de sănătoase sunt oasele

Investigația care arată cât de sănătoase sunt oasele

Două operații complexe pentru o boală gravă, descoperită întâmplător

Două operații complexe pentru o boală gravă, descoperită întâmplător

Când devine necesară protezarea genunchiului

Când devine necesară protezarea genunchiului

Unde te adresezi când ai o problemă la inimă

Unde te adresezi când ai o problemă la inimă

Durerile de spate deveniseră greu de suportat. Cum a fost tratat un bărbat

Durerile de spate deveniseră greu de suportat. Cum a fost tratat un bărbat

Radioterapia în tratamentul cancerului pulmonar

Radioterapia în tratamentul cancerului pulmonar

Dureri de spate care nu trec? Cum este tratată hernia de disc

Dureri de spate care nu trec? Cum este tratată hernia de disc

Tratament minim invaziv pentru tromboza venoasă profundă

Tratament minim invaziv pentru tromboza venoasă profundă

Tratamentul modern care i-a salvat piciorul de la amputație

Tratamentul modern care i-a salvat piciorul de la amputație

Procedura minim invazivă utilizată pentru tratarea blocajelor biliare

Procedura minim invazivă utilizată pentru tratarea blocajelor biliare

Cum sunt depistate blocajele de pe vasele inimii?

Cum sunt depistate blocajele de pe vasele inimii?

Operații minim invazive pentru tumorile renale

Operații minim invazive pentru tumorile renale

Cum a fost tratat un bărbat cu proteză de genunchi, care nu își mai putea folosi piciorul

Cum a fost tratat un bărbat cu proteză de genunchi, care nu își mai putea folosi piciorul

Deformarea piciorului care necesită tratament chirurgical

Deformarea piciorului care necesită tratament chirurgical

Rolul colonoscopiei in diagnosticul și prevenția cancerului de colon

Rolul colonoscopiei in diagnosticul și prevenția cancerului de colon

Oboseala care ascundea o problemă a inimii

Oboseala care ascundea o problemă a inimii

Medici care fac minuni: Vertij, dezechilibru, instabilitate? Ce investigații pot clarifica diagnosticul

Medici care fac minuni: Vertij, dezechilibru, instabilitate? Ce investigații pot clarifica diagnosticul

Medici care fac minuni. Investigația care a scos la iveală o boală gravă

Medici care fac minuni. Investigația care a scos la iveală o boală gravă

Avea dureri persistente de genunchi. Ce au arătat investigațiile

Avea dureri persistente de genunchi. Ce au arătat investigațiile

Testele genetice înainte de sarcină: când sunt recomandate

Testele genetice înainte de sarcină: când sunt recomandate

A amânat ani la rând operația. Ce a urmat când a ajuns de urgență la spital

A amânat ani la rând operația. Ce a urmat când a ajuns de urgență la spital

Luxația de rotulă: când este nevoie de operație

Luxația de rotulă: când este nevoie de operație

Zece ani de la un diagnostic sever. Povestea unei femei care a primit o nouă șansă

Zece ani de la un diagnostic sever. Povestea unei femei care a primit o nouă șansă

Acumularea de lichid în jurul plămânului din cauză oncologică

Acumularea de lichid în jurul plămânului din cauză oncologică

Povestea unui bărbat care a trecut prin trei intervenții majore

Povestea unui bărbat care a trecut prin trei intervenții majore

Glioblastomul, una dintre cele mai agresive tumori cerebrale

Glioblastomul, una dintre cele mai agresive tumori cerebrale

Când lipsa simptomelor poate ascunde o boală gravă. Povestea unei femei

Când lipsa simptomelor poate ascunde o boală gravă. Povestea unei femei

Durerea de picioare care ascundea o urgență vasculară

Durerea de picioare care ascundea o urgență vasculară

Examenul care furnizează imagini detaliate despre structura și funcția inimii

Examenul care furnizează imagini detaliate despre structura și funcția inimii

A ajuns la operație după ce și-a fracturat piciorul în casă

A ajuns la operație după ce și-a fracturat piciorul în casă

Urinări nocturne? Care ar putea fi cauzele

Urinări nocturne? Care ar putea fi cauzele

Experiența unei mame care a revenit cu încredere la aceeași maternitate

Experiența unei mame care a revenit cu încredere la aceeași maternitate

Cum recunoști o hernie și de ce să nu amâni tratamentul

Cum recunoști o hernie și de ce să nu amâni tratamentul

Povestea unui bărbat greu încercat. Cum a fost tratat de mai multe boli grave

Povestea unui bărbat greu încercat. Cum a fost tratat de mai multe boli grave

Tot ce trebuie să știi despre PSMA

Tot ce trebuie să știi despre PSMA

Adenom sau cancer de prostată? Cum faci diferența

Adenom sau cancer de prostată? Cum faci diferența

Afecțiunea rară pentru care a fost tratat un bărbat

Afecțiunea rară pentru care a fost tratat un bărbat

Mituri și informații esențiale pentru cuplurile care își doresc un copil

Mituri și informații esențiale pentru cuplurile care își doresc un copil

Și-a recăpătat funcționalitatea tractului urinar. Cum a fost tratată o femeie

Și-a recăpătat funcționalitatea tractului urinar. Cum a fost tratată o femeie

Ce poate ascunde o umflătură apărută după operație

Ce poate ascunde o umflătură apărută după operație

A născut de două ori la aceeași maternitate. Cum i-a mulțumit femeia medicului care i-a fost alături

A născut de două ori la aceeași maternitate. Cum i-a mulțumit femeia medicului care i-a fost alături

Cum a fost tratat un bărbat care avea dureri de genunchi de ani de zile

Cum a fost tratat un bărbat care avea dureri de genunchi de ani de zile

Informații esențiale pentru diagnosticul afecțiunilor creierului

Informații esențiale pentru diagnosticul afecțiunilor creierului

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