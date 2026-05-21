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Medici care fac minuni
Medici care fac minuni
Ai grija de tine
Ai grija de tine
2 nov. 2026, 13:38
Catalina Anghel
Operații complexe pentru unele boli grave ale ficatului
29 oct. 2026, 10:16
Catalina Anghel
Semnele care pot indica o urgență neurologică majoră
26 oct. 2026, 08:44
Catalina Anghel
Tratament minim invaziv pentru corectarea unei deformări frecvente a piciorului
22 oct. 2026, 11:55
Catalina Anghel
Procedura endoscopică ce permite îndepărtarea leziunilor cu risc
19 oct. 2026, 07:35
Catalina Anghel
O durere puternică de picior a dus la descoperirea unei probleme neașteptate
Semnele care pot indica o urgență neurologică majoră
29 oct. 2026, 10:16
Tratament minim invaziv pentru corectarea unei deformări frecvente a piciorului
26 oct. 2026, 08:44
Procedura endoscopică ce permite îndepărtarea leziunilor cu risc
22 oct. 2026, 11:55
O durere puternică de picior a dus la descoperirea unei probleme neașteptate
19 oct. 2026, 07:35
Ce trebuie să știi despre o operație la ficat
15 oct. 2026, 08:41
Oboseala care ascundea o boală severă a inimii. Cum a fost tratat un bărbat
8 oct. 2026, 11:08
Investigația care arată cât de sănătoase sunt oasele
8 oct. 2026, 09:15
Două operații complexe pentru o boală gravă, descoperită întâmplător
5 oct. 2026, 08:49
Când devine necesară protezarea genunchiului
1 oct. 2026, 09:50
Unde te adresezi când ai o problemă la inimă
29 sept. 2026, 09:29
Durerile de spate deveniseră greu de suportat. Cum a fost tratat un bărbat
28 sept. 2026, 07:13
Radioterapia în tratamentul cancerului pulmonar
24 sept. 2026, 09:55
Dureri de spate care nu trec? Cum este tratată hernia de disc
21 sept. 2026, 09:57
Tratament minim invaziv pentru tromboza venoasă profundă
17 sept. 2026, 11:44
Tratamentul modern care i-a salvat piciorul de la amputație
14 sept. 2026, 12:27
Procedura minim invazivă utilizată pentru tratarea blocajelor biliare
10 sept. 2026, 10:42
Cum sunt depistate blocajele de pe vasele inimii?
7 sept. 2026, 08:17
Operații minim invazive pentru tumorile renale
3 sept. 2026, 11:21
Cum a fost tratat un bărbat cu proteză de genunchi, care nu își mai putea folosi piciorul
31 aug. 2026, 10:24
Deformarea piciorului care necesită tratament chirurgical
27 aug. 2026, 09:03
Rolul colonoscopiei in diagnosticul și prevenția cancerului de colon
20 aug. 2026, 08:12
Oboseala care ascundea o problemă a inimii
19 aug. 2026, 08:26
Medici care fac minuni: Vertij, dezechilibru, instabilitate? Ce investigații pot clarifica diagnosticul
13 aug. 2026, 08:35
Medici care fac minuni. Investigația care a scos la iveală o boală gravă
12 aug. 2026, 08:16
Avea dureri persistente de genunchi. Ce au arătat investigațiile
10 aug. 2026, 07:57
Testele genetice înainte de sarcină: când sunt recomandate
6 aug. 2026, 07:12
A amânat ani la rând operația. Ce a urmat când a ajuns de urgență la spital
5 aug. 2026, 09:12
15 oct. 2026, 08:41
Realitatea.NET
Ce trebuie să știi despre o operație la ficat
8 oct. 2026, 11:08
Realitatea.NET
Oboseala care ascundea o boală severă a inimii. Cum a fost tratat un bărbat
8 oct. 2026, 09:15
Realitatea.NET
Investigația care arată cât de sănătoase sunt oasele
5 oct. 2026, 08:49
Realitatea.NET
Două operații complexe pentru o boală gravă, descoperită întâmplător
1 oct. 2026, 09:50
Catalina Anghel
Când devine necesară protezarea genunchiului
29 sept. 2026, 09:29
Catalina Anghel
Unde te adresezi când ai o problemă la inimă
28 sept. 2026, 07:13
Catalina Anghel
Durerile de spate deveniseră greu de suportat. Cum a fost tratat un bărbat
24 sept. 2026, 09:55
Catalina Anghel
Radioterapia în tratamentul cancerului pulmonar
21 sept. 2026, 09:57
Catalina Anghel
Dureri de spate care nu trec? Cum este tratată hernia de disc
17 sept. 2026, 11:44
Catalina Anghel
Tratament minim invaziv pentru tromboza venoasă profundă
14 sept. 2026, 12:27
Catalina Anghel
Tratamentul modern care i-a salvat piciorul de la amputație
10 sept. 2026, 10:42
Catalina Anghel
Procedura minim invazivă utilizată pentru tratarea blocajelor biliare
7 sept. 2026, 08:17
Realitatea.NET
Cum sunt depistate blocajele de pe vasele inimii?
3 sept. 2026, 11:21
Realitatea.NET
Operații minim invazive pentru tumorile renale
31 aug. 2026, 10:24
Realitatea.NET
Cum a fost tratat un bărbat cu proteză de genunchi, care nu își mai putea folosi piciorul
27 aug. 2026, 09:03
Realitatea.NET
Deformarea piciorului care necesită tratament chirurgical
20 aug. 2026, 08:12
Realitatea.NET
Rolul colonoscopiei in diagnosticul și prevenția cancerului de colon
19 aug. 2026, 08:26
Realitatea.NET
Oboseala care ascundea o problemă a inimii
13 aug. 2026, 08:35
Realitatea.NET
Medici care fac minuni: Vertij, dezechilibru, instabilitate? Ce investigații pot clarifica diagnosticul
12 aug. 2026, 08:16
Realitatea.NET
Medici care fac minuni. Investigația care a scos la iveală o boală gravă
10 aug. 2026, 07:57
Emanuel Focșan
Avea dureri persistente de genunchi. Ce au arătat investigațiile
6 aug. 2026, 07:12
Realitatea.NET
Testele genetice înainte de sarcină: când sunt recomandate
5 aug. 2026, 09:12
Realitatea.NET
A amânat ani la rând operația. Ce a urmat când a ajuns de urgență la spital
021
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021
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SPITALUL CLINIC SANADOR
Luxația de rotulă: când este nevoie de operație
30 iul. 2026, 13:45
Zece ani de la un diagnostic sever. Povestea unei femei care a primit o nouă șansă
27 iul. 2026, 11:28
Acumularea de lichid în jurul plămânului din cauză oncologică
23 iul. 2026, 14:51
Povestea unui bărbat care a trecut prin trei intervenții majore
20 iul. 2026, 10:21
Glioblastomul, una dintre cele mai agresive tumori cerebrale
16 iul. 2026, 09:45
Când lipsa simptomelor poate ascunde o boală gravă. Povestea unei femei
15 iul. 2026, 10:56
Durerea de picioare care ascundea o urgență vasculară
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9 iul. 2026, 18:57
A ajuns la operație după ce și-a fracturat piciorul în casă
6 iul. 2026, 10:45
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2 iul. 2026, 09:49
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28 mai 2026, 09:16
Cum a fost tratat un bărbat care avea dureri de genunchi de ani de zile
26 mai 2026, 11:33
Informații esențiale pentru diagnosticul afecțiunilor creierului
21 mai 2026, 17:52
30 iul. 2026, 13:45
Realitatea.NET
Luxația de rotulă: când este nevoie de operație
27 iul. 2026, 11:28
Realitatea.NET
Zece ani de la un diagnostic sever. Povestea unei femei care a primit o nouă șansă
23 iul. 2026, 14:51
Realitatea.NET
Acumularea de lichid în jurul plămânului din cauză oncologică
20 iul. 2026, 10:21
Realitatea.NET
Povestea unui bărbat care a trecut prin trei intervenții majore
16 iul. 2026, 09:45
Realitatea.NET
Glioblastomul, una dintre cele mai agresive tumori cerebrale
15 iul. 2026, 10:56
Realitatea.NET
Când lipsa simptomelor poate ascunde o boală gravă. Povestea unei femei
13 iul. 2026, 08:18
Realitatea.NET
Durerea de picioare care ascundea o urgență vasculară
9 iul. 2026, 18:57
Realitatea.NET
Examenul care furnizează imagini detaliate despre structura și funcția inimii
6 iul. 2026, 10:45
Realitatea.NET
A ajuns la operație după ce și-a fracturat piciorul în casă
2 iul. 2026, 09:49
Realitatea.NET
Urinări nocturne? Care ar putea fi cauzele
30 iun. 2026, 09:30
Realitatea.NET
Experiența unei mame care a revenit cu încredere la aceeași maternitate
25 iun. 2026, 07:58
Realitatea.NET
Cum recunoști o hernie și de ce să nu amâni tratamentul
23 iun. 2026, 09:28
Realitatea.NET
Povestea unui bărbat greu încercat. Cum a fost tratat de mai multe boli grave
16 iun. 2026, 11:06
Realitatea.NET
Tot ce trebuie să știi despre PSMA
11 iun. 2026, 16:50
Realitatea.NET
Adenom sau cancer de prostată? Cum faci diferența
9 iun. 2026, 09:53
Realitatea.NET
Afecțiunea rară pentru care a fost tratat un bărbat
4 iun. 2026, 13:59
Realitatea.NET
Mituri și informații esențiale pentru cuplurile care își doresc un copil
2 iun. 2026, 10:33
Realitatea.NET
Și-a recăpătat funcționalitatea tractului urinar. Cum a fost tratată o femeie
28 mai 2026, 09:43
Realitatea.NET
Ce poate ascunde o umflătură apărută după operație
28 mai 2026, 09:16
Realitatea.NET
A născut de două ori la aceeași maternitate. Cum i-a mulțumit femeia medicului care i-a fost alături
26 mai 2026, 11:33
Realitatea.NET
Cum a fost tratat un bărbat care avea dureri de genunchi de ani de zile
21 mai 2026, 17:52
Realitatea.NET
Informații esențiale pentru diagnosticul afecțiunilor creierului
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