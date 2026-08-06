Testele genetice înainte de sarcină: când sunt recomandate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 07:12

Pentru unele cupluri, drumul către obținerea unei sarcini poate fi dificil și poate ridica multe întrebări. Testarea genetică poate fi recomandată atunci când există infertilitate, pierderi spontane de sarcină repetate, istoric familial de boli genetice sau suspiciunea unui risc de transmitere a unei afecțiuni ereditare. În aceste situații, investigațiile genetice pot ajuta la identificarea cauzelor posibile și la stabilirea pașilor următori.

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