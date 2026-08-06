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Testele genetice înainte de sarcină: când sunt recomandate

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 07:12

Pentru unele cupluri, drumul către obținerea unei sarcini poate fi dificil și poate ridica multe întrebări. Testarea genetică poate fi recomandată atunci când există infertilitate, pierderi spontane de sarcină repetate, istoric familial de boli genetice sau suspiciunea unui risc de transmitere a unei afecțiuni ereditare. În aceste situații, investigațiile genetice pot ajuta la identificarea cauzelor posibile și la stabilirea pașilor următori.

Testarea genetică înainte de sarcină este importantă și în contextul procedurilor de reproducere umană asistată medical, atunci când medicul consideră că sunt necesare teste suplimentare sau consiliere specializată. În funcție de caz, rezultatele pot orienta recomandările pentru cuplu și pot ajuta partenerii să înțeleagă mai bine riscurile, opțiunile disponibile și deciziile medicale posibile înainte de obținerea unei sarcini. Pentru alegerea testelor potrivite, este important ca partenerii să consulte medicul genetician, în cadrul unei evaluări complete.

Aflați mai mult despre testele genetice în contextul obținerii unei sarcini de la Conf. Dr. Viorica Rădoi, coordonatoarea Departamentului de Genetică Medicală SANADOR.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

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