Obiceiul de dimineață care te poate ajuta să trăiești mai mult. Este aur curat pentru sănătate

O plimbare de doar 30 de minute, făcută în fiecare dimineață, poate fi unul dintre cele mai simple și eficiente obiceiuri pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă. Specialiștii spun că acest gest aparent banal aduce beneficii importante pentru inimă, creier și metabolism, contribuind totodată la reducerea riscului de boli cronice.
De ce este atât de benefică plimbarea de dimineață
Medicii explică faptul că mersul pe jos este una dintre cele mai accesibile forme de mișcare și poate fi practicat aproape de oricine.
O plimbare de aproximativ 30 de minute, efectuată în majoritatea zilelor săptămânii, contribuie la menținerea sănătății cardiovasculare și reduce riscul apariției bolilor de inimă, principala cauză de deces la nivel mondial.
În plus, mersul regulat ajută la controlul tensiunii arteriale, îmbunătățește circulația și contribuie la menținerea unei greutăți corporale sănătoase.
Reduce inflamația din organism
Inflamația cronică este asociată cu numeroase afecțiuni, inclusiv diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare și anumite forme de cancer.
Specialiștii arată că activitatea fizică regulată, chiar și una moderată, precum mersul pe jos, contribuie la reducerea inflamației și poate diminua riscul dezvoltării unor boli cronice odată cu înaintarea în vârstă.
Acesta este unul dintre motivele pentru care medicii recomandă ca mișcarea să facă parte din rutina zilnică și nu doar din programul de weekend.
Un ajutor important pentru creier
Beneficiile unei plimbări matinale nu se opresc la inimă.
Exercițiul fizic stimulează circulația sângelui către creier și favorizează dezvoltarea conexiunilor neuronale.
Mai multe studii au asociat activitatea fizică regulată cu un risc mai mic de declin cognitiv și de apariție a demenței sau bolii Alzheimer.
De asemenea, mersul pe jos poate îmbunătăți memoria, atenția și capacitatea de concentrare, mai ales atunci când este practicat constant.
Lumina naturală are și ea un rol important
Un alt avantaj al plimbărilor făcute dimineața este expunerea la lumina naturală.
Aceasta ajută la reglarea ritmului circadian – ceasul intern al organismului care controlează ciclul somn-veghe.
Persoanele care se expun la lumină naturală în prima parte a zilei tind să adoarmă mai ușor seara și să aibă un somn de mai bună calitate.
La rândul său, un somn odihnitor este asociat cu un risc mai mic de boli cardiovasculare, diabet și alte afecțiuni cronice.
Beneficii și pentru starea de spirit
Mișcarea în aer liber stimulează eliberarea unor substanțe precum serotonina și endorfinele, cunoscute pentru efectul lor pozitiv asupra stării de spirit.
O plimbare matinală poate reduce nivelul de stres, anxietatea și simptomele depresive, oferind în același timp mai multă energie pentru restul zilei.
În plus, începerea dimineții cu un obicei sănătos îi ajută pe mulți oameni să ia decizii mai bune și în privința alimentației sau a activității fizice din restul zilei.
Cât ar trebui să dureze
Experții recomandă aproximativ 30 de minute de mers alert, în cinci zile ale săptămânii, pentru a obține beneficii importante asupra sănătății.
Totuși, dacă acest interval pare dificil la început, chiar și 10-15 minute reprezintă un pas înainte.
Importantă este consecvența. O plimbare zilnică, chiar și mai scurtă, este mai valoroasă decât o sesiune intensă de exerciții făcută doar ocazional.
Cum transformi plimbarea într-un obicei
Medicii recomandă câteva trucuri simple pentru ca mersul de dimineață să devină parte din rutină:
pregătește încălțămintea și hainele de sport încă din seara precedentă;
stabilește aceeași oră pentru plimbare în fiecare zi;
invită un prieten sau un membru al familiei să te însoțească;
alege un traseu plăcut, într-un parc sau într-o zonă cu verdeață;
începe cu distanțe scurte și crește treptat durata.
Un obicei repetat zilnic are șanse mult mai mari să fie păstrat pe termen lung.
Alte obiceiuri care completează rutina de dimineață
Specialiștii subliniază că plimbarea matinală funcționează și mai bine atunci când este asociată cu alte comportamente sănătoase.
Hidratarea imediat după trezire, un mic dejun echilibrat bogat în proteine și fibre, câteva minute de exerciții de respirație sau meditație și limitarea timpului petrecut pe telefon încă de la primele ore ale dimineții pot contribui la o stare generală mai bună.
De asemenea, este important ca această rutină să fie adaptată posibilităților fiecărei persoane. Chiar și câteva minute de mișcare sunt mai benefice decât lipsa totală a activității fizice.
Un gest simplu, cu efecte pe termen lung
Nu există o rețetă miraculoasă pentru o viață lungă, însă medicii sunt de acord că obiceiurile zilnice au un impact major asupra sănătății.
O plimbare făcută dimineața este una dintre cele mai simple și accesibile metode de a avea grijă de inimă, creier și metabolism, fără costuri și fără echipamente speciale.
Atunci când este practicată constant și asociată cu o alimentație echilibrată, un somn suficient și evitarea fumatului, această rutină poate contribui la reducerea riscului de boli cronice și la menținerea unei stări bune de sănătate pentru mai mulți ani, potrivit sursei.