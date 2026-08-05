Obiceiul de dimineață care te poate ajuta să trăiești mai mult. Este aur curat pentru sănătate

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 5 aug. 2026, 16:39

O plimbare de doar 30 de minute, făcută în fiecare dimineață, poate fi unul dintre cele mai simple și eficiente obiceiuri pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă. Specialiștii spun că acest gest aparent banal aduce beneficii importante pentru inimă, creier și metabolism, contribuind totodată la reducerea riscului de boli cronice.

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