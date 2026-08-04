Primele decese asociate focarului de ciclosporoză din SUA. Autoritățile investighează legătura cu salata iceberg

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 09:05

Două persoane din statul american Michigan au murit în contextul focarului de ciclosporoză care afectează mai multe state din SUA. Autoritățile sanitare spun că victimele aveau afecțiuni preexistente, iar ancheta epidemiologică indică o posibilă legătură cu salata iceberg retrasă recent de pe piață.

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