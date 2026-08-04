Primele decese asociate focarului de ciclosporoză din SUA. Autoritățile investighează legătura cu salata iceberg

Două persoane din statul american Michigan au murit în contextul focarului de ciclosporoză care afectează mai multe state din SUA. Autoritățile sanitare spun că victimele aveau afecțiuni preexistente, iar ancheta epidemiologică indică o posibilă legătură cu salata iceberg retrasă recent de pe piață.
Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din Michigan a anunțat luni că două persoane au decedat în urma unor complicații asociate infecției cu ciclosporoză, acestea fiind primele decese cunoscute în actualul focar care afectează mai multe state americane.
Potrivit autorităților, ambele persoane sufereau de afecțiuni preexistente severe, iar starea lor de sănătate ar fi fost agravată de infecție și de deshidratarea provocată de boală, potrivit CNN.
„Două decese au fost identificate ca parte a focarului de ciclosporoză care afectează Michiganul. Conform dosarelor medicale, ambele persoane aveau afecțiuni preexistente semnificative care ar fi putut fi afectate de ciclosporoză și deshidratare”, au transmis reprezentanții Departamentului de Sănătate și Servicii Umane din Michigan.
Autoritățile au precizat că nu vor face publice alte informații despre cele două cazuri.
Peste 18.000 de cazuri, investigate în SUA
Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) au confirmat că sunt la curent cu cele două decese și au precizat că acestea fac parte din focarul aflat în desfășurare.
Potrivit CDC, numărul cazurilor de ciclosporoză este neobișnuit de ridicat în acest an. Până în prezent, au fost identificate peste 18.000 de cazuri suspecte de infecție dobândită pe teritoriul Statelor Unite. Dintre acestea, 6.707 sunt confirmate, iar aproximativ 11.500 sunt încă analizate în laborator pentru a stabili originea infectării.
În Michigan au fost raportate 11.234 de cazuri, iar 193 de persoane au necesitat spitalizare.
Specialiștii subliniază însă că decesele provocate de ciclosporoză sunt rare, întrucât boala nu este considerată, în mod obișnuit, una care pune viața în pericol.
Ce este ciclosporiaza
Ciclosporiaza este o infecție provocată de un parazit microscopic care poate contamina alimentele proaspete sau apa.
Boala se manifestă în principal prin diaree severă, iar în unele cazuri simptomele se remit fără tratament. Totuși, în lipsa terapiei, acestea pot persista timp de o lună sau chiar mai mult.
Diareea prelungită poate duce la deshidratare severă, o complicație care poate deveni periculoasă, în special pentru persoanele vârstnice sau cele cu boli cronice.
Salata iceberg, în centrul anchetei epidemiologice
Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), împreună cu CDC și autoritățile sanitare din statele afectate, investighează mai multe focare de ciclosporoză înregistrate în acest an, inclusiv unul de amploare în regiunea Midwest.
Ancheta epidemiologică indică o posibilă legătură cu salata iceberg furnizată de compania Taylor Farms.
Produsele suspecte au fost retrase de pe piață, însă autoritățile estimează că, până la declanșarea retragerii, acestea fuseseră deja consumate sau scoase din magazine.
Cazurile cresc în fiecare an în sezonul cald
Potrivit CDC, numărul infecțiilor cu ciclosporoză crește în mod obișnuit în lunile de primăvară și vară, sezonul epidemiologic desfășurându-se, de regulă, între începutul lunii mai și sfârșitul lunii august.
În acest an, însă, autoritățile americane atrag atenția că amploarea focarului depășește nivelurile înregistrate în sezoanele precedente.