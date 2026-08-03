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Extern· 1 min citire
Slovacia a suspendat navigația pe Dunăre. Muniție din Al Doilea Război Mondial, descoperită după scăderea debitului râului
FOTO: Arhivă
Navigația pe Dunăre a fost suspendată luni, în Slovacia, între orele locale 12:00 și 14:00, după descoperirea unei muniții scoase la iveală de scăderea nivelului apei. Poliția slovacă a anunțat pe rețelele de socializare că restricția a fost impusă pentru a permite îndepărtarea în condiții de siguranță a proiectilului, potrivit agenției TASR.
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