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Slovacia a suspendat navigația pe Dunăre. Muniție din Al Doilea Război Mondial, descoperită după scăderea debitului râului

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 16:38

Navigația pe Dunăre a fost suspendată luni, în Slovacia, între orele locale 12:00 și 14:00, după descoperirea unei muniții scoase la iveală de scăderea nivelului apei. Poliția slovacă a anunțat pe rețelele de socializare că restricția a fost impusă pentru a permite îndepărtarea în condiții de siguranță a proiectilului, potrivit agenției TASR.

Apelul autorităților către cetățeni

”Această măsură a fost luată pentru a garanta siguranța maximă a tuturor celor care navighează, precum și a unităților de intervenție implicate”, a transmis poliția.

De asemenea, aceasta le-a solicitat tuturor operatorilor de nave, precum și populației, să respecte instrucțiunile ofițerilor de poliție și ale altor unități de intervenție implicate în operațiune.

Mina din Al Doilea Război Mondial urmează să fie dezamorsată

Scăderea nivelului apei Dunării în zona satului Virt în districtul Komarno (regiunea Nitra) a dezvălui duminică existența un obiect necunoscut ce pare a fi muniție din Al Doilea Război Mondial.

Între timp, muniția a fost identificată drept o mină britanică antinavă, care într-adevăr datează din Al Doilea Război Mondial.

Poliția ia în prezent măsuri de securitate în legătură cu descoperirea muniției neexplodate în Dunăre. Specialiștii lucrează la fața locului pentru a recupera, examina și dezamorsa în siguranță muniția descoperită. Odată ce vor fi încheiate procedurile necesare, mina va fi transportată într-o zonă adecvată pentru o explozie controlată.

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