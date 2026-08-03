Slovacia a suspendat navigația pe Dunăre. Muniție din Al Doilea Război Mondial, descoperită după scăderea debitului râului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 16:38

Navigația pe Dunăre a fost suspendată luni, în Slovacia, între orele locale 12:00 și 14:00, după descoperirea unei muniții scoase la iveală de scăderea nivelului apei. Poliția slovacă a anunțat pe rețelele de socializare că restricția a fost impusă pentru a permite îndepărtarea în condiții de siguranță a proiectilului, potrivit agenției TASR.

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