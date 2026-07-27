Bărbat găsit mort într-un camion cu numere românești, în Belgia. Autoritățile au deschis o anchetă pentru moarte suspectă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 27 iul. 2026, 17:43

Descoperire șocantă într-o parcare din Belgia. Un bărbat a fost găsit fără viață în cabina unui camion înmatriculat în România, iar autoritățile belgiene au declanșat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului. Deocamdată, cauza morții rămâne necunoscută, iar cazul este tratat ca unul suspect.

Distribuie articolul