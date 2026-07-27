Bărbat găsit mort într-un camion cu numere românești, în Belgia. Autoritățile au deschis o anchetă pentru moarte suspectă

Descoperire șocantă într-o parcare din Belgia. Un bărbat a fost găsit fără viață în cabina unui camion înmatriculat în România, iar autoritățile belgiene au declanșat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului. Deocamdată, cauza morții rămâne necunoscută, iar cazul este tratat ca unul suspect.
Descoperirea a fost făcută într-o zonă industrială din Belgia
Incidentul s-a petrecut în localitatea Maasmechelen, unde camionul era parcat pe strada Slakweidestraat, în apropierea parcului industrial Oude Bunders și a sediului companiei Graco.
Polițiștii din cadrul zonei Lanaken–Maasmechelen au fost alertați duminică, în jurul prânzului, după ce trupul neînsuflețit al unui bărbat a fost observat în cabina autocamionului.
La sosirea echipajelor de intervenție, perdelele cabinei erau trase, un detaliu care sugerează că șoferul s-ar fi aflat în perioada de odihnă în momentul în care și-a pierdut viața.
Anchetă deschisă după moartea șoferului
Anchetatorii belgieni nu au stabilit încă motivul decesului și au decis să trateze cazul ca pe o moarte suspectă, procedură aplicată atunci când împrejurările producerii unui deces nu sunt clare.
Autoritățile desfășoară cercetări pentru a stabili dacă este vorba despre o cauză naturală, un accident sau dacă există alte circumstanțe care au dus la tragedie, potrivit vrt.be.
Reprezentanții Parchetului Limburg au precizat că toate ipotezele sunt analizate până la finalizarea investigațiilor medico-legale și criminalistice.
Cine este victima
Potrivit informațiilor preliminare, victima este un bărbat în vârstă de 50 de ani, de naționalitate turcă, care lucra de mai mulți ani ca șofer de TIR.
Deși camionul era înmatriculat în România, autoritățile nu au oferit, până în acest moment, detalii suplimentare privind compania de transport pentru care acesta lucra sau traseul pe care îl urma.
Oamenii legii au securizat zona și au demarat toate procedurile necesare pentru elucidarea cazului. Rezultatele expertizelor medico-legale și ale investigațiilor desfășurate la fața locului vor stabili cu exactitate cauza decesului și dacă există elemente care indică implicarea unei alte persoane.
Până la finalizarea anchetei, autoritățile belgiene tratează incidentul cu maximă prudență, iar cazul rămâne deschis.