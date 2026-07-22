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O creatoare de modă româncă, în spatele show-ului Shakirei. Costume create în România, pe scena finalei mondiale

Shakira

Shakira

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat22 iul. 2026, 22:52
SursăRealitatea PLUS

O creatoare de modă din Slatina a ajuns în lumina reflectoarelor la unul dintre cele mai urmărite evenimente din lume. Rafaela Pestrițu a realizat 40 de costume pentru dansatorii care au urcat pe scenă alături de Shakira, la finala Cupei Mondiale FIFA 2026.

Costumele Shakirei de la Cupa Mondială, create de o româncă

Întreaga colecție a fost creată în doar o săptămână, cu ajutorul unei fabrici din Slatina. Costumele au fost realizate special pentru spectacol și au păstrat elemente specifice brandului românesc. Acestea au fost create special pentru momentul artistic și au combinat cerințele organizatorilor cu elemente specifice stilului brandului românesc, precum drapaje, imprimeuri și detalii aplicate manual.

Rafaela Pestrițu s-a mutat la Londra în 2015, unde a absolvit prestigioasa școală de modă, Central Saint Martins, iar de-a lungul carierei a colaborat cu nume importante din industria modei, precum Versace, Iris van Herpen și nu numai. În 2022 și-a lansat propriul brand, RP, prezentat în cadrul London Fashion Week. În ultimii ani, a realizat ținute pentru mai multe vedete internaționale, printre care Shakira, Christina Aguilera, Kylie Minogue și Charli XCX. De asemenea, a colaborat la un proiect asociat liniei Fenty, deținută de Rihanna.

Finala Cupei Mondiale FIFA 2026 a marcat și primul show de tip halftime organizat în istoria competiției, iar prestația Shakirei a fost urmărită de sute de milioane de oameni din întreaga lume.

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