O creatoare de modă româncă, în spatele show-ului Shakirei. Costume create în România, pe scena finalei mondiale

Publicat 22 iul. 2026, 22:52 Sursă Realitatea PLUS

O creatoare de modă din Slatina a ajuns în lumina reflectoarelor la unul dintre cele mai urmărite evenimente din lume. Rafaela Pestrițu a realizat 40 de costume pentru dansatorii care au urcat pe scenă alături de Shakira, la finala Cupei Mondiale FIFA 2026.

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