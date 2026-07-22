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O creatoare de modă româncă, în spatele show-ului Shakirei. Costume create în România, pe scena finalei mondiale
Shakira
Publicat22 iul. 2026, 22:52
SursăRealitatea PLUS
O creatoare de modă din Slatina a ajuns în lumina reflectoarelor la unul dintre cele mai urmărite evenimente din lume. Rafaela Pestrițu a realizat 40 de costume pentru dansatorii care au urcat pe scenă alături de Shakira, la finala Cupei Mondiale FIFA 2026.
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