Kim Kardashian este în doliu. Bunica sa a murit

Familia Kardashian-Jenner traversează una dintre cele mai dificile perioade. Mary Jo Campbell, mama lui Kris Jenner și bunica lui Kim Kardashian, s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani. Cunoscută publicului din aparițiile sale în celebrul reality show Keeping Up With the Kardashians, aceasta a fost considerată unul dintre pilonii familiei și o sursă de inspirație pentru generațiile următoare.
Anunțul trist a fost făcut de Kris Jenner, care i-a dedicat mamei sale un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.
Kris Jenner și-a luat rămas-bun de la mama sa
Profund îndurerată, Kris Jenner a mărturisit că dispariția lui Mary Jo Campbell lasă un gol imens în viața întregii familii. Vedeta a descris-o drept „inima” clanului Kardashian-Jenner și persoana care a insuflat tuturor valorile care i-au unit de-a lungul anilor.
În mesajul publicat pe Instagram, Kris Jenner a vorbit despre dragostea necondiționată pe care mama sa le-a oferit-o copiilor și nepoților, dar și despre lecțiile de viață pe care le-a primit de la aceasta. Ea a subliniat că Mary Jo Campbell a învățat-o să prețuiască familia, bunătatea și fiecare clipă petrecută alături de cei dragi.
Kim Kardashian: „Sufletul meu pereche pentru totdeauna”
Și Kim Kardashian a transmis un omagiu impresionant bunicii sale, pe care a numit-o cea mai bună prietenă și „sufletul meu pereche pentru totdeauna”.
Vedeta a publicat o serie de fotografii din arhiva familiei și a povestit cât de importantă a fost Mary Jo Campbell în formarea sa, atât pe plan personal, cât și profesional.
Kim a dezvăluit că bunica ei i-a oferit primul loc de muncă, în magazinul pe care îl deținea în San Diego, unde a învățat ce înseamnă disciplina, responsabilitatea și etica muncii. Potrivit acesteia, multe dintre principiile care au ajutat-o să construiască un adevărat imperiu în lumea afacerilor provin chiar din lecțiile primite de la bunica sa.
Cum a devenit Mary Jo Campbell cunoscută publicului
Deși notorietatea familiei Kardashian-Jenner a adus-o în atenția publicului din întreaga lume, Mary Jo Campbell și-a câștigat rapid simpatia fanilor prin aparițiile sale naturale și discrete în reality show-ul Keeping Up With the Kardashians.
De-a lungul anilor, aceasta a fost prezentă la numeroase evenimente importante din viața familiei, a participat la emisiuni de televiziune, inclusiv Celebrity Family Feud, și a apărut în campanii ale brandurilor dezvoltate de nepoatele sale, fiind o prezență apreciată de public.
O viață marcată de încercări și putere
Mary Jo Campbell a trecut prin numeroase momente dificile. Ea a reușit să învingă două forme de cancer, la sân și la colon, demonstrând o putere remarcabilă.
În 2024, familia a fost lovită de o altă tragedie, după moartea fiicei sale, Karen Houghton, pierdere care a afectat profund întreaga familie.
Pe plan personal, Mary Jo Campbell a fost căsătorită de trei ori. Prima căsătorie s-a încheiat după numai două luni, iar ulterior și-a întemeiat familia alături de Robert Houghton, tatăl lui Kris Jenner și al lui Karen Houghton. După divorț, și-a refăcut viața alături de Harry Shannon, alături de care a rămas timp de patru decenii, până la decesul acestuia.
O poveste de viață asemănătoare cu cea a lui Kim Kardashian
Un detaliu care a atras atenția de-a lungul timpului este asemănarea dintre parcursul sentimental al lui Mary Jo Campbell și cel al nepoatei sale, Kim Kardashian.
Într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani, Mary Jo povestea că s-a căsătorit foarte tânără, imediat după terminarea liceului, însă mariajul a durat doar două luni. Ea mărturisea că și-a dat seama rapid că relația nu era cea potrivită și a ales să pună capăt căsniciei.
Experiența sa amintește de traseul sentimental al lui Kim Kardashian, care, la rândul său, a trecut prin trei căsătorii și a vorbit în repetate rânduri despre lecțiile învățate din relațiile sale.
Fanii din întreaga lume au transmis mii de mesaje de condoleanțe, comemorând-o pe Mary Jo Campbell, femeia care, dincolo de celebritatea familiei Kardashian-Jenner, a rămas un simbol al devotamentului și al puterii.