Doliu uriaș la Hollywood! A murit Ann Blyth, actrița nominalizată la Oscar pentru rolul din "Mildred Pierce"

Actrița americană Ann Blyth, nominalizată la premiul Oscar în 1946 pentru rolul interpretat în filmul clasic "Mildred Pierce", a murit miercuri, la vârsta de 98 de ani.
Actrița americană Ann Blyth, cunoscută pentru interpretarea fiicei răsfățate și egoiste a personajului jucat de Joan Crawford în filmul "Mildred Pierce" (1945), a încetat din viață miercuri, la vârsta de 98 de ani, relatează publicația Variety. Informația a fost confirmată de jurnalistul George Pennacchio de la KABC.
Rolurile care au consacrat-o
Rolul din "Mildred Pierce" i-a adus lui Blyth o nominalizare la premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar, în 1946. Filmul, bazat pe romanul scriitorului James M. Cain, a devenit un reper al cinematografiei americane, iar Joan Crawford a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. Pelicula a fost nominalizată și la categoria „Cel mai bun film”.
Ann Blyth a mai jucat în producții apreciate precum "Brute Force" (1947), alături de Burt Lancaster, "The Great Caruso" (1951), în care a apărut alături de Mario Lanza, și "The Helen Morgan Story" (1957), unde a jucat alături de Paul Newman.
Povestea din spatele unei interpretări legendare: relația cu Joan Crawford
Într-un interviu acordat, după mulți ani, postului Turner Classic Movies, actrița își amintea cu emoție de filmările pentru "Mildred Pierce". Ea spunea că, în ciuda relației tensionate dintre personajele lor, ea și Joan Crawford s-au înțeles foarte bine în afara platoului de filmare și că i-a fost dificil să filmeze celebra scenă în care trebuia să o pălmuiască pe actriță.
Filmul "Mildred Pierce" a fost refăcut în 2011 sub forma unei miniserii HBO, regizată de Todd Haynes. În noua versiune, Kate Winslet a interpretat rolul principal, iar Evan Rachel Wood a jucat rolul fiicei Veda.