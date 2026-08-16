TikTok, mina de aur a influencerilor. Sumele incredibile pe care Andreea Bostănică le face din live-uri

Publicat 16 aug. 2026, 08:13 Actualizat 16 aug. 2026, 08:21 Sursă Realitatea PLUS

Sesiunile live de pe TikTok s-au transformat într-o afacere deosebit de profitabilă pentru creatori de conținut. Printre cei care înregistrează venituri spectaculoase se numără și Andreea Bostănică, care le-a dezvăluit urmăritorilor că poate obține până la 30.000 de dolari într-o singură zi din donațiile primite în timpul transmisiunilor.

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