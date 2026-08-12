Mihai Trăistariu: „Guvernul Bolojan este incapabil, am devenit sclavi!”

Publicat 12 aug. 2026, 18:54 Actualizat 12 aug. 2026, 18:57 Sursă Realitatea PLUS

„Guvernul Bolojan este incapabil, suntem copleșiți de taxe, am ajuns sclavi în propria țară”, este atacul devastator al lui Mihai Trăistariu la adresa Executivului condus de premierul demis Ilie Bolojan.

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