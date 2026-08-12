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Copilul din „Baby Shark” devine star K-pop. O nouă etapă după cel mai vizionat clip din istoria YouTube

Baby Shark/ Captură video

Baby Shark/ Captură video

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 12:47

La zece ani după ce a devenit celebru în întreaga lume în videoclipul „Baby Shark”, Park Geon-roung revine în lumina reflectoarelor. Adolescentul se pregătește să debuteze în K-pop sub numele de scenă „Baby Shark Boy”, cu un proiect susținut de compania sud-coreeană Pinkfong.

La doar șapte ani, Park Geon-roung a apărut în videoclipul „Baby Shark”, care avea să devină cel mai vizionat videoclip din istoria YouTube. Materialul a depășit 17 miliarde de vizionări, iar numărul continuă să crească. Acum, la aproximativ un deceniu de la momentul care l-a făcut cunoscut în întreaga lume, Park se pregătește pentru o nouă etapă a carierei sale.

„Baby Shark Boy” lansează piesa „Wave”

Adolescentul va debuta în K-pop sub numele de scenă „Baby Shark Boy”, iar proiectul este susținut direct de Pinkfong, compania sud-coreeană de educație și divertisment pentru copii care a creat videoclipul original în 2016.

Primul său single, intitulat „Wave”, va fi lansat oficial pe 20 august, în colaborare cu Joohoney, membru al trupei de K-pop Monsta X. Un teaser a fost publicat deja pe 10 august. Acesta include un fragment din piesa originală „Baby Shark”, după care Park apare dansând și cântând.

Pinkfong pregătește și un documentar

Potrivit unei declarații oferite publicației sud-coreene The Korea Herald, un reprezentant al Pinkfong a explicat că noul proiect îi oferă lui Park ocazia de a-și spune propria poveste.

Compania pregătește, de asemenea, un documentar despre culisele debutului său muzical, urmărind parcursul adolescentului de la copilul devenit celebru în videoclipul „Baby Shark” la noua sa identitate artistică.

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