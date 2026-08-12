Advertising
Advertising
Timp Liber· 2 min citire
Copilul din „Baby Shark” devine star K-pop. O nouă etapă după cel mai vizionat clip din istoria YouTube
Baby Shark/ Captură video
La zece ani după ce a devenit celebru în întreaga lume în videoclipul „Baby Shark”, Park Geon-roung revine în lumina reflectoarelor. Adolescentul se pregătește să debuteze în K-pop sub numele de scenă „Baby Shark Boy”, cu un proiect susținut de compania sud-coreeană Pinkfong.
Citește și
- 11:08Sir Rod Stewart, operat la inimă. Artistul își anulează concertele din următoarele patru săptămâni
- 07:13Sărbătoarea zilei, miercuri, 12 august. Doi mari sfinți, cinstiți de Biserică. Cruce neagră în calendar
- 14:16Secretul vinetelor albe după coacere. Trucul simplu care previne oxidarea: orice gospodină trebuie să-l știe
- 11:15Perseidele 2026: când poate fi văzută ploaia de meteori în România. Spectacol uluitor pe cer
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News