Copilul din „Baby Shark” devine star K-pop. O nouă etapă după cel mai vizionat clip din istoria YouTube

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 12:47

La zece ani după ce a devenit celebru în întreaga lume în videoclipul „Baby Shark”, Park Geon-roung revine în lumina reflectoarelor. Adolescentul se pregătește să debuteze în K-pop sub numele de scenă „Baby Shark Boy”, cu un proiect susținut de compania sud-coreeană Pinkfong.

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