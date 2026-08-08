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Social· 1 min citire
Tânără de 19 ani, lovită de tren în Gara Mangalia. Traversase cu căștile în urechi liniile printr-un loc nepermis
Gară Mangalia
O tânără de 19 ani a fost lovită de un tren, sâmbătă seara, în Gara Mangalia, în timp ce traversa liniile de cale ferată printr-un loc nepermis. Potrivit CFR SA, martorii au declarat că victima ar fi avut căști în urechi și nu ar fi auzit semnalele acustice ale echipei de manevră.
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