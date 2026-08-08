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Tânără de 19 ani, lovită de tren în Gara Mangalia. Traversase cu căștile în urechi liniile printr-un loc nepermis

Gară Mangalia

Gară Mangalia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 21:37

O tânără de 19 ani a fost lovită de un tren, sâmbătă seara, în Gara Mangalia, în timp ce traversa liniile de cale ferată printr-un loc nepermis. Potrivit CFR SA, martorii au declarat că victima ar fi avut căști în urechi și nu ar fi auzit semnalele acustice ale echipei de manevră.

O tânără de 19 ani a fost lovită de un tren, sâmbătă seara, în jurul orei 19.15, în stația CFR Mangalia.

Potrivit reprezentanților CFR Infrastructură Constanța, accidentul s-a produs în timpul unei manevre de regarare a unui tren, de la linia 6 la linia 2. Tânăra ar fi traversat calea ferată printr-un loc nepermis.

Accident feroviar în timpul unei manevre de regarare

„Potrivit martorilor, aceasta avea căști în urechi și nu a auzit semnalele cu fluierul date de partida de manevră”, au transmis reprezentanții companiei.

Victima era conștientă în momentul intervenției, nu prezenta leziuni vizibile și a fost transportată la Spitalul Municipal Mangalia pentru îngrijiri medicale.

Mecanicul locomotivei nu consumase alcool

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Mecanicul locomotivei a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Circulația feroviară nu a fost afectată, au mai precizat reprezentanții CFR.

CFR SA reamintește că traversarea liniilor de cale ferată prin locuri nepermise și staționarea în apropierea acestora pot avea consecințe grave și recomandă respectarea regulilor de siguranță feroviară.

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