Tânără de 19 ani, lovită de tren în Gara Mangalia. Traversase cu căștile în urechi liniile printr-un loc nepermis

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 21:37

O tânără de 19 ani a fost lovită de un tren, sâmbătă seara, în Gara Mangalia, în timp ce traversa liniile de cale ferată printr-un loc nepermis. Potrivit CFR SA, martorii au declarat că victima ar fi avut căști în urechi și nu ar fi auzit semnalele acustice ale echipei de manevră.

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