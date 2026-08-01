Topul celor mai sănătoase verdețuri din lume. Planta care a luat locul 1 îi va surprinde pe mulți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 aug. 2026, 22:57

Legumele cu frunze verzi sunt considerate unele dintre cele mai sănătoase alimente care pot fi incluse în alimentația zilnică. Totuși, nu toate oferă aceeași cantitate de vitamine, minerale și antioxidanți.

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