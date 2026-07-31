În jur de 700.000 de euro au ajuns pe o plajă plină de turiști. Oamenii s-au înghesuit să adune bancnotele aduse de valuri

Publicat 31 iul. 2026, 14:43 Actualizat 31 iul. 2026, 14:56

Momente incredibile pe litoralul din sudul Italiei, unde turiștii aflați la plajă au asistat la o scenă desprinsă parcă dintr-un film de acțiune. Mai multe pungi pline cu bani au fost aduse la mal de valuri, iar în interiorul lor se aflau sute de mii de euro în numerar. Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili proveniența banilor și motivul pentru care aceștia au fost aruncați în mare.

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