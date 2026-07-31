În jur de 700.000 de euro au ajuns pe o plajă plină de turiști. Oamenii s-au înghesuit să adune bancnotele aduse de valuri

Momente incredibile pe litoralul din sudul Italiei, unde turiștii aflați la plajă au asistat la o scenă desprinsă parcă dintr-un film de acțiune. Mai multe pungi pline cu bani au fost aduse la mal de valuri, iar în interiorul lor se aflau sute de mii de euro în numerar. Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili proveniența banilor și motivul pentru care aceștia au fost aruncați în mare.
Descoperire spectaculoasă pe o plajă din Sicilia
Incidentul a avut loc în stațiunea Casuzze, situată pe coasta de sud a Siciliei, arată The Sun. Turiștii aflați pe plajă au observat mai multe pungi sigilate plutind în apropierea țărmului, iar curiozitatea i-a făcut să se apropie de ele.
După ce una dintre pungi a fost deschisă, cei prezenți au descoperit teancuri de bancnote atent împachetate. Deși unii au ridicat pachetele pentru a vedea despre ce este vorba, acestea au fost lăsate la loc până la sosirea autorităților.
Potrivit primelor estimări, suma recuperată se ridică la aproximativ 700.000 de euro.
Cum au ajuns banii în mare
Primele informații din anchetă indică faptul că pungile ar fi fost aruncate dintr-o ambarcațiune rapidă care naviga pe ruta Malta - Sicilia.
Barca, cu o lungime de aproximativ 5,5 metri, transporta trei bărbați și un adolescent în vârstă de aproximativ 13 ani. După ce ar fi rămas fără combustibil, aceasta a fost purtată de curenți spre litoralul sicilian.
Anchetatorii susțin că, înainte ca șalupa să ajungă în apropierea plajei, trei dintre ocupanți au sărit în apă, iar persoana rămasă la bord ar fi început să arunce în mare pungile care conțineau banii.
Turiștii au ajutat la recuperarea bancnotelor
Curenții au adus o parte dintre pungi direct pe plajă, unde acestea au fost observate de turiști.
Mai multe persoane au contribuit la recuperarea lor până la sosirea polițiștilor, iar autoritățile italiene afirmă că aproape întreaga sumă a fost recuperată.
Între timp, cele patru persoane aflate în ambarcațiune au fost identificate și reținute pentru audieri.
Ancheta ia în calcul mai multe ipoteze
Poliția italiană încearcă acum să stabilească proveniența celor aproape 700.000 de euro și scopul transportării unei sume atât de mari în numerar.
Printre variantele analizate de anchetatori se numără implicarea într-o rețea de spălare a banilor, finanțarea unor activități de trafic de droguri, contrabanda cu valută sau chiar posibilitatea ca o parte dintre bancnote să fie contrafăcute.
Investigațiile continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească traseul exact al banilor și legăturile persoanelor reținute cu eventuale grupări infracționale care operează în zona Mediteranei.