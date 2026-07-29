Actorul premiat cu Oscar Jared Leto, acuzat de infracțiuni sexuale! Documentar exploziv BBC

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 14:11

Zece femei îl acuză pe actorul premiat cu Oscar Jared Leto de fapte de natură sexuală, într-un documentar realizat de BBC. Potrivit Variety, unele dintre reclamante afirmă că incidentele s-ar fi petrecut înainte de a împlini 18 ani.

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