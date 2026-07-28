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Extern· 1 min citire
Frații Tate cer eliberarea pe cauțiune în SUA. Marea Britanie solicită extrădarea lor pentru acuzații de viol și trafic de persoane
Frații Tate (foto: profimedia)
Andrew și Tristan Tate vor cere eliberarea pe cauțiune din închisoarea federală din Miami, unde se află după arestarea lor din 18 iulie. Marea Britanie solicită extrădarea celor doi pentru a fi judecați în dosare care includ acuzații de viol, agresiune și trafic de persoane în scopul exploatării sexuale.
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