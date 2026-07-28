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Frații Tate cer eliberarea pe cauțiune în SUA. Marea Britanie solicită extrădarea lor pentru acuzații de viol și trafic de persoane

Frații Tate (foto: profimedia)

Frații Tate (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 22:11

Andrew și Tristan Tate vor cere eliberarea pe cauțiune din închisoarea federală din Miami, unde se află după arestarea lor din 18 iulie. Marea Britanie solicită extrădarea celor doi pentru a fi judecați în dosare care includ acuzații de viol, agresiune și trafic de persoane în scopul exploatării sexuale.

Serviciul Procuraturii Coroanei din Marea Britanie a anunțat, pe 19 iulie, noi acuzații împotriva fraților Tate, în legătură cu presupuse infracțiuni care ar fi vizat patru victime, în perioada iulie 2010 – august 2017. Cei doi neagă toate acuzațiile.

Procurorii americani cer menținerea detenției

Procurorii americani au cerut menținerea lor în detenție, invocând riscul de fugă și pericolul pentru comunitate. Avocații fraților Tate susțin însă că aceștia nu s-au sustras procedurilor judiciare, amintind că s-au prezentat la audieri și în România, unde sunt cercetați din 2022.

Audierea privind cauțiunea, pe 13 august

Cererea de eliberare pe cauțiune trebuie depusă până pe 5 august, iar audierea este programată pentru 13 august. Regatul Unit are termen până la 16 septembrie pentru a transmite SUA documentația completă privind extrădarea.

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