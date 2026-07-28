Rusia încă vinde Europei energie și metale, la peste patru ani de la începutul războiului din Ucraina

Publicat 28 iul. 2026, 19:42 Sursă The Moscow Times

Deși războiul din Ucraina a intrat în al cincilea an, Rusia continuă să păstreze legături comerciale cu Uniunea Europeană. Presiunile pentru eliminarea ultimelor excepții din regimul de sancțiuni au crescut, însă Moscova încă exportă către blocul comunitar energie, metale și alte produse industriale.

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