Rusia încă vinde Europei energie și metale, la peste patru ani de la începutul războiului din Ucraina

Deși războiul din Ucraina a intrat în al cincilea an, Rusia continuă să păstreze legături comerciale cu Uniunea Europeană. Presiunile pentru eliminarea ultimelor excepții din regimul de sancțiuni au crescut, însă Moscova încă exportă către blocul comunitar energie, metale și alte produse industriale.
Potrivit celor mai recente date Eurostat, Rusia a exportat bunuri în valoare de 7,7 miliarde de euro către Uniunea Europeană în primele patru luni ale anului 2026.
Valoarea este mult mai mică față de perioada de dinaintea invaziei din Ucraina, însă anumite sectoare au rămas active datorită excepțiilor din sancțiuni sau pentru că nu au fost încă vizate de cele mai dure restricții.
Energia rămâne principalul sector al comerțului ruso-european
Cel mai important segment al schimburilor comerciale dintre Rusia și Uniunea Europeană rămâne energia.
Gazul natural lichefiat ocupă primul loc în exporturile energetice rusești către Europa, fiind urmat de petrol și produse petroliere.
Totuși, această relație comercială se reduce treptat pe măsură ce sancțiunile intră în vigoare.
Uniunea Europeană a interzis deja majoritatea importurilor de petrol rusesc transportat pe mare, iar un embargou complet asupra gazului natural lichefiat rusesc este programat să intre în vigoare în 2027.
Acest sector are o valoare de aproximativ 2,8 miliarde de euro și reprezintă aproape 60% din comerțul energetic ruso-european rămas.
În același timp, ultimele două rafinării de petrol deținute de companii rusești în Europa, unitățile Lukoil din România și Bulgaria, se pregătesc să își schimbe proprietarul după ce compania a fost sancționată de Statele Unite anul trecut.
Metalele rusești continuă să ajungă pe piața europeană
Dacă sectorul energetic este tot mai restricționat, industria metalelor rămâne una dintre principalele zone în care Rusia își păstrează prezența comercială în Europa.
În primele patru luni ale anului 2026, Rusia a exportat către Uniunea Europeană oțel în valoare de peste 700 de milioane de euro și aluminiu de peste 65 de milioane de euro, potrivit datelor Eurostat.
Unul dintre marii producători ruși de aluminiu, Rusal, fondat de miliardarul Oleg Deripaska, deține facilități în Irlanda, Suedia și Germania. Fabrica din Italia și-a suspendat producția începând din 2025.
Unitățile europene produc materiale utilizate de industria locală, inclusiv aliaje pentru componente auto și materiale pentru construcții, precum sisteme de acoperișuri sau ventilație.
Oleg Deripaska se află sub sancțiuni europene, însă compania Rusal nu a fost sancționată direct de Uniunea Europeană. Unele rapoarte continuă să îl asocieze cu firma.
Fabricile rusești din Europa depind de materia primă venită din Rusia
Un alt gigant al industriei metalurgice ruse, NLMK Group, controlat de Vladimir Lisin, al șaselea cel mai bogat om din Rusia, continuă să opereze fabrici în Belgia, Italia și Danemarca.
Aceste unități importă semifabricate din oțel produse în Rusia, care sunt ulterior transformate în produse finite pentru clienții europeni, inclusiv pentru constructorii de nave și companiile din infrastructura energetică.
Cererea pentru aceste produse a rămas ridicată deoarece semifabricatele rusești sunt mai ieftine decât multe alternative disponibile pe piață.
În perioada ianuarie-aprilie 2026, importurile europene au crescut cu 24% față de anul anterior, ajungând la 1,65 milioane de tone.
Belgia, unde se află cea mai mare unitate europeană a NLMK, a reprezentat aproximativ jumătate din aceste importuri. Danemarca și Italia s-au numărat, de asemenea, printre marii cumpărători.
De ce evită UE sancțiuni mai dure asupra metalelor rusești
Nici Rusal, nici NLMK nu au fost sancționate de Uniunea Europeană, deși ambele companii sunt strâns legate de lanțurile de aprovizionare rusești.
Unele relatări anterioare au susținut că produse provenite din operațiunile lor din Rusia ar fi putut ajunge inclusiv în industria militară rusă.
Uniunea Europeană permite în continuare importurile de semifabricate din oțel rusesc prin anumite excepții care sunt valabile până în 2028.
O oprire completă a activității acestor companii ar fi dificil de pus în aplicare. Găsirea unor cumpărători pentru fabricile europene ar fi complicată, iar închiderea unităților ar putea afecta mii de locuri de muncă și ar putea perturba industria europeană.
Rusal afirmă că are peste 1.000 de angajați în Europa, în timp ce NLMK susține că divizia sa europeană are aproape 2.000 de angajați.
Aluminiul rusesc intră tot mai mult în atenția autorităților
Presiunile politice asupra Rusal au crescut după apariția unor informații potrivit cărora rafinăria Aughinish Alumina din Irlanda ar fi furnizat alumină, materie primă pentru producția de aluminiu, care ar fi ajuns ulterior în Rusia.
Aceste acuzații au determinat autoritățile irlandeze să deschidă o investigație. Anterior, și autoritățile suedeze au început verificări privind posibile încălcări ale sancțiunilor în operațiunile locale ale Rusal.
Pe fondul acestor controale, importurile europene de aluminiu rusesc au scăzut puternic.
Datele Eurostat analizate de The Moscow Times arată că Uniunea Europeană a importat 24.654 de tone de aluminiu rusesc între ianuarie și aprilie, față de 108.747 de tone în aceeași perioadă din 2025.
Și exporturile europene de aluminiu către Rusia au scăzut, de la 2.073 de tone în primele patru luni ale anului 2025 la 655 de tone în aceeași perioadă din 2026.
Bruxelles-ul caută noi restricții
Creșterea controalelor a determinat Bruxelles-ul să analizeze noi măsuri împotriva aluminiului rusesc, inclusiv restricții pentru metalul transportat prin state terțe.
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că Uniunea Europeană încearcă să elimine ultimele breșe din regimul de sancțiuni, iar metalele reprezintă una dintre principalele direcții de acțiune.
Potrivit unor informații, blocul comunitar ia în calcul pachete mai mici și mai precise de sancțiuni, pentru a reduce opoziția unor state membre.
Totuși, rafinăria Aughinish din Irlanda este puțin probabil să fie vizată imediat, deoarece Bruxelles-ul se teme că sancțiunile ar putea afecta aprovizionarea cu materiale importante pentru industria europeană.
În schimb, eliminarea dependenței de oțelul rusesc pare mult mai complicată.
Analistul francez George Voloshin a explicat că o interdicție rapidă asupra semifabricatelor din oțel ar fi puțin probabilă, deoarece fabricile europene ale NLMK depind în mare măsură de materiile prime provenite din Rusia.
„Deoarece fabricile europene ale NLMK depind în mare măsură de importul de semifabricate de la fabricile-mamă ale lui Lisin din Rusia, includerea lui pe lista neagră ar bloca efectiv operațiunile acestor active europene”, a declarat Voloshin pentru The Moscow Times.
Analistul a mai precizat că statele care găzduiesc fabricile NLMK, în special Belgia, au folosit în mod repetat dreptul de veto în negocierile privind sancțiunile pentru a proteja locurile de muncă locale.