Taiwan se pregătește pentru cel mai sumbru scenariu. Va muta producția de armament și transformă fabrici civile în unități militare

Publicat 28 iul. 2026, 17:46 Sursă Reuters

Taiwanul își extinde planurile de apărare și va testa, în cadrul exercițiilor militare anuale Han Kuang, un scenariu care prevede mutarea liniilor de producție pentru armament și transformarea unor fabrici civile în unități capabile să sprijine industria de apărare.

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