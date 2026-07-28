Taiwan se pregătește pentru cel mai sumbru scenariu. Va muta producția de armament și transformă fabrici civile în unități militare

Taiwanul își extinde planurile de apărare și va testa, în cadrul exercițiilor militare anuale Han Kuang, un scenariu care prevede mutarea liniilor de producție pentru armament și transformarea unor fabrici civile în unități capabile să sprijine industria de apărare.
Măsurile au rolul de a verifica dacă insula își poate menține capacitatea de producție militară în eventualitatea unei invazii chineze, relatează Reuters.
Exercițiile Han Kuang, considerate cele mai importante manevre militare organizate anual de autoritățile taiwaneze, se vor desfășura între 5 și 14 august.
Fabricile civile, pregătite să susțină industria de apărare
Pentru prima dată, programul de instruire va include simulări privind relocarea facilităților de producție militară în alte zone și mobilizarea unor fabrici civile pentru fabricarea ori asamblarea de echipamente destinate armatei.
Scenariul testat de autoritățile de la Taipei pornește de la ipoteza unei invazii lansate de China sub acoperirea unor exerciții militare desfășurate de Beijing.
Într-o asemenea situație, forțele armate taiwaneze ar ridica imediat nivelul de alertă și ar declanșa exerciții de reacție rapidă.
Totodată, autoritățile vor analiza dacă industria locală poate dispersa producția și continua fabricarea echipamentelor militare chiar și în cazul în care principalele centre logistice și facilitățile de apărare ar deveni ținte ale unor atacuri.
Potrivit oficialilor militari, într-un eventual conflict, primele obiective vizate de China ar putea fi centrele de comandă, porturile, rețelele logistice și unitățile industriei de apărare din Taiwan.
Vor fi testate comunicațiile în condiții de criză
Exercițiile din acest an vor include și o serie de măsuri fără precedent. Printre acestea se numără reducerea deliberată a vitezei internetului mobil pe durata celor zece zile de antrenamente, pentru a verifica modul în care populația și instituțiile pot comunica în situații de urgență.
Generalul-maior Lu Wen-yuan, șeful Diviziei de Operațiuni Întrunite, a declarat că va fi simulată inclusiv relocarea Biroului de Armament din Taipei, precum și activarea unor fabrici civile care pot asambla sisteme de armament imediat după emiterea unui ordin de mobilizare.
Exerciții și pe mare
Programul va cuprinde și operațiuni dedicate menținerii deschise a rutelor maritime și protejării transporturilor cu materiale considerate esențiale în eventualitatea unui conflict.
Marina taiwaneză și garda de coastă vor desfășura exerciții comune folosind personal, muniție și echipamente militare. Acestea vor include adaptarea unor nave ale gărzii de coastă pentru misiuni de luptă, lovituri asupra unor ținte de pe litoral, operațiuni de aplicare a legii pe mare și escortarea convoaielor considerate vitale pentru apărarea insulei.