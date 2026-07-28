Grevă majoră în sănătate. Aproape 500 de spitale asigură doar urgențele

Blocaj fără precedent în sistemul medical! Cadrele medicale au intrat în grevă generală, iar în aproape 500 de spitale vor fi asigurate doar urgențele, iar operațiile și consultațiile vor fi amânate. După întâlnirea de ieri de la Palatul Cotroceni nu s-a ajuns la nicio concluzie, iar sindicatele acuză că se fac presiuni asupra angajaților care au semnat pentru grevă. Greva declanșată este pe termen nelimitat, iar angajații cer deblocarea posturilor. Ministerul Sănătății a venit cu un nou memorandum pentru a debloca peste 7.800 de posturi, dar nevoia e de cel puțin 30.000.
UPDATE 3
"Grevă generală în spitalele din România! Suntem împreună! Suntem puternici! Suntem o singură voce care spune: AJUNGE!", transmit reprezentanții SANITAS.
UPDATE 2
UPDATE 1
„Dragi colegi, începând de astăzi suntem în grevă. Împreună”, a anunțat marți Iulian Pope, președintele Federației SANITAS, într-un mesaj publicat pe Facebook.
Acesta a susținut că revendicările angajaților din sănătate nu reprezintă privilegii, ci privesc condițiile de muncă, salarizarea și funcționarea sistemului public.
„Ceea ce cerem noi politicului nu sunt privilegii. Cerem responsabilitate față de oamenii care muncesc și față de pacienți. Cerem să înțeleagă faptul că Sănătatea nu se conduce împotriva oamenilor care o țin în picioare”, a transmis Iulian Pope.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Începând de astăzi, 50.000 de cadre medicale la nivel național intră în grevă generală, ceea ce înseamnă că în aproape 500 de spitale din țară vor fi asigurate doar urgențele. Pentru că, potrivit legii, în momentul în care este declanșată greva generală în sistemul medical, angajații au obligația ca o treime dintre personalul aflat în ziua respectivă să asigure activitatea medicală și vorbim de urgențe.
Ceea ce înseamnă că acele operații, consultații, investigații, acele programări în ambulatoriile de specialitate vor fi amânate în următoarea perioadă.
S-a ajuns aici din cauza legii salarizării, acest proiect care ar aduce pierderi de până la 6.000 de lei pentru mai multe categorii din sistemul medical, dar și din cauza măsurilor adoptate în ultimul an de către Guvern, și ne referim și la blocarea angajărilor din spitale. Pentru că, arată datele, ar fi nevoie în acest moment de 30.000 de oameni pentru a acoperi deficitul.
Știm că după o presiune publică s-au deblocat 22 de posturi de asistenți la Spitalul Marie Curie, iar în Parlamentul României, în Comisia de Sănătate, a fost adoptat un amendament prin care vor fi deblocate angajările; decizia finală va fi luată însă în plen miercuri.
Așadar, vorbim de o grevă generală pe o perioadă nedeterminată și spuneau cei din Sănătate că resping acest proiect și că cer ca legea să fie discutată cu un guvern cu puteri depline.