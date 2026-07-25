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Sanatate· 2 min citire
Sistemul medical intră în grevă generală pe 28 iulie din cauza lipsurilor grave din spitale: „Am ajuns la limită!”
Sanitas
Federația SANITAS a transmis un mesaj ferm către autorități și populație, anunțând declanșarea unei greve generale pe data de 28 iulie. Reprezentanții sindicali susțin că protestul nu este o demonstrație de forță, ci o reacție directă la o succesiune de măsuri guvernamentale care slăbesc treptat și periculos spitalele publice din România.
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