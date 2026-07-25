30 de percheziţii în Capitală şi patru judeţe: produse contrafăcute, arme şi sume mari de bani, descoperite

Publicat 25 iul. 2026, 12:53 Actualizat 25 iul. 2026, 12:54

Poliţia de Frontieră a derulat o acţiune de amploare în Bucureşti şi în judeţele Prahova, Ialomiţa, Giurgiu şi Ilfov, vizând un grup care ar fi introdus în România produse contrafăcute şi bunuri accizabile provenite din activităţi ilicite.

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