30 de percheziţii în Capitală şi patru judeţe: produse contrafăcute, arme şi sume mari de bani, descoperite

Poliţia de Frontieră a derulat o acţiune de amploare în Bucureşti şi în judeţele Prahova, Ialomiţa, Giurgiu şi Ilfov, vizând un grup care ar fi introdus în România produse contrafăcute şi bunuri accizabile provenite din activităţi ilicite.
În total, anchetatorii au efectuat 30 de percheziţii, ridicând aproape 1.600 de articole vestimentare şi parfumuri, dar şi arme, muniţie şi sume importante de bani.
Controlul unui autocar venit din Turcia a declanşat investigaţia
Potrivit reprezentanţilor Poliţiei de Frontieră, acţiunea a fost precedată de un control efectuat în noaptea de 22 spre 23 iulie asupra unui autocar care circula pe ruta Turcia–România. În interior, poliţiştii au descoperit peste 800 de produse susceptibile a fi contrafăcute, ascunse printre bagajele pasagerilor.
Verificările ulterioare au arătat că persoanele vizate în dosar foloseau curse regulate de transport internaţional de persoane pentru a introduce în ţară bunuri contrafăcute, mizând pe un mod de operare menit să reducă riscul depistării.
Rezultatele percheziţiilor: produse contrafăcute, arme şi bani în mai multe valute
În urma celor 30 de percheziţii, anchetatorii au ridicat:
1.595 de produse susceptibile a fi contrafăcute – parfumuri şi articole vestimentare
24.000 de lei, 13.750 de euro şi 1.560 de dolari
telefoane mobile
arme şi muniţie
un permis de armă suspect a fi fals
diverse înscrisuri şi bunuri cu valoare probatorie
Aceste descoperiri întăresc suspiciunile privind existenţa unei reţele care se ocupa de introducerea în ţară, transportul, depozitarea şi comercializarea unor produse contrafăcute, precum şi a unor bunuri accizabile provenite din activităţi ilegale.
Ancheta continuă sub coordonarea Parchetului
Dosarul este instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, care investighează întregul flux operaţional al grupării, de la achiziţia bunurilor până la distribuirea lor pe piaţa din România.
Totodată, sunt analizate tranzacţiile financiare realizate de persoanele implicate, pentru a stabili dacă există operaţiuni care ar putea constitui spălare de bani.
Operaţiunea Poliţiei de Frontieră evidenţiază un mecanism complex de introducere în ţară a produselor contrafăcute, cu ramificaţii în mai multe judeţe şi cu potenţiale legături cu reţele internaţionale. Ancheta continuă pentru documentarea completă a activităţii infracţionale şi identificarea tuturor persoanelor implicate.