Bolojan îi sfidează pe toți și insistă să-și treacă legea. Aproape 100.000 de angajați din sănătate amenință cu greva totală

Publicat 25 iul. 2026, 10:47 Sursă Realitatea PLUS

Mai sunt doar trei zile până la greva generală anunțată în sistemul sanitar, care ar putea afecta majoritatea spitalelor din țară. Angajații din sănătate contestă noua variantă a Legii salarizării, despre care liderii SANITAS spun că ar reduce veniturile pentru aproximativ 60% dintre salariați, conform Realitatea PLUS.

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