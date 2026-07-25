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Sanatate· 1 min citire

Bolojan îi sfidează pe toți și insistă să-și treacă legea. Aproape 100.000 de angajați din sănătate amenință cu greva totală

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iul. 2026, 10:47
SursăRealitatea PLUS

Mai sunt doar trei zile până la greva generală anunțată în sistemul sanitar, care ar putea afecta majoritatea spitalelor din țară. Angajații din sănătate contestă noua variantă a Legii salarizării, despre care liderii SANITAS spun că ar reduce veniturile pentru aproximativ 60% dintre salariați, conform Realitatea PLUS.

În timpul grevei vor fi preluate doar urgențele. Consultațiile, programările și intervențiile chirurgicale care pot fi amânate riscă să fie suspendate sau decalate.

Proteste și în alte domenii

Nemulțumiri au apărut și în rândul angajaților din Metrorex, Educație, Poliție, Justiție și Administrația Penitenciarelor. Sindicaliștii de la metrou avertizează că ar putea declanșa greva generală dacă proiectul ajunge în Parlament în forma actuală. Aproximativ 100.000 de oameni ar putea participa săptămâna viitoare la proteste, de patru ori mai mulți decât numărul anunțat inițial. Cele cinci confederații sindicale naționale au anunțat că nu vor mai participa la consultări și cer retragerea proiectului, urmată de reluarea reformei după instalarea unui Guvern cu puteri depline.

România riscă să piardă bani din PNRR

Ilie Bolojan a declarat că Legea salarizării nu ar urma să fie dezbătută în sesiunea extraordinară a Parlamentului de săptămâna viitoare. Dacă proiectul nu va fi adoptat în termenul stabilit, România riscă să piardă aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR.

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