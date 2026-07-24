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Justitie· 2 min citire
Arest la domiciliu pentru cei trei directori din industria de armament. Decizia, luată de instanță în dosarul înaintat de DNA
Arest la domiciliu pentru cei trei directori din industria de armament
Publicat24 iul. 2026, 16:39
Actualizat24 iul. 2026, 16:51
SursăRealitatea PLUS
Instanța a decis ca cei trei directori din industria de armament reținuți în ancheta Direcției Naționale Anticorupție să fie plasați în arest la domiciliu. Hotărârea vine după ce procurorii i-au prezentat în fața instanței cu propunerea de arestare preventivă, conform surselor Realitatea PLUS.
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