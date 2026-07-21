Jaful de aproape 10 milioane de lei de la Poșta din Timișoara: primele condamnări în dosar

Tribunalul Timiș a pronunțat primele condamnări în dosarul jafului de aproape 10 milioane de lei de la Poșta din Timișoara. Ce pedepse au primit cei implicați și cum au fost prinși autorii.
Primele condamnări în dosarul jafului de la Poșta din Timișoara
Tribunalul Timiș a pronunțat prima sentință în dosarul furtului spectaculos de aproape 10 milioane de lei de la Oficiul Poștal 1 din Timișoara, comis în primăvara anului 2025. Magistrații au aplicat pedepse cu închisoarea cuprinse între patru ani și doi ani și șase luni pentru trei dintre inculpații care și-au recunoscut implicarea în comiterea infracțiunilor.
Hotărârea instanței nu este definitivă și poate fi contestată prin apel.
Aproape 9,5 milioane de lei, furați din casieria Poștei
Jaful a avut loc în luna mai 2025, când mai mulți indivizi au pătruns în sediul Oficiului Poștal 1 din Timișoara, după ce au forțat ușa de acces.
Aceștia au ajuns în zona casieriei, de unde au sustras aproximativ 9.470.000 de lei, bani destinați plății pensiilor. Înainte de a părăsi clădirea, hoții au luat și echipamentul DVR al sistemului de supraveghere video, încercând astfel să șteargă urmele infracțiunii.
Autorii au fost prinși în urma unui control rutier
La scurt timp după furt, doi dintre suspecți au fost opriți întâmplător în trafic de polițiștii rutieri. Oamenii legii au observat că autoutilitara folosită avea plăcuțe de înmatriculare care aparțineau unui alt vehicul.
Șoferul a încercat să scape accelerând, însă polițiștii au pornit în urmărirea acestuia și au reușit să blocheze autovehiculul.
Cei doi ocupanți au fugit imediat în direcții diferite, însă conducătorul auto a fost prins rapid. În urma verificărilor efectuate în microbuz, polițiștii au descoperit întreaga sumă de bani furată.
Al treilea suspect, capturat în Italia
Cel de-al doilea participant la jaf a fost arestat la sfârșitul lunii iulie 2025.
În schimb, al treilea suspect a reușit să fugă din țară și a fost dat în urmărire internațională. Acesta a fost localizat abia la finalul lunii octombrie 2025, într-un apartament din orașul italian Pavia, unde se ascundea folosind documente de identitate false.
Autoritățile au reușit să recupereze integral prejudiciul produs în urma jafului.
O angajată a Poștei, acuzată că le-a oferit informații hoților
Ancheta a continuat și după recuperarea banilor, iar în luna mai 2026 polițiștii au ridicat de la locul de muncă o angajată a Poștei din Timiș.
Potrivit anchetatorilor, femeia este suspectată că le-ar fi furnizat autorilor informații esențiale despre existența banilor și modul în care aceștia erau depozitați.
Magistrații au decis plasarea acesteia sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, în timp ce cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor persoanelor implicate în organizarea jafului.