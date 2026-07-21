Jaful de aproape 10 milioane de lei de la Poșta din Timișoara: primele condamnări în dosar

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 23:34

Tribunalul Timiș a pronunțat primele condamnări în dosarul jafului de aproape 10 milioane de lei de la Poșta din Timișoara. Ce pedepse au primit cei implicați și cum au fost prinși autorii.

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