Este OFICIAL, Simona Halep și Dorin Mateiu formează un cuplu. Cum au fost surprinși la finala de la Wimbledon

Simona Halep și Dorin Mateiu, milionarul cunoscut ca ”Regele mezelurilor”, nu se mai ascund. Cei doi și-au oficializat relația după ce au apărut împreună la finala de la Wimbledon.
Cei doi au fost filmați în loja oficială la finala feminină de la Wimbledon. Este pentru prima dată când apar public împreună la un eveniment de asemenea amploare.
Înainte de finala de la Wimbledon, Simona Halep și Dorin Mateiu au luat cina la un restaurant de lux, cunoscut pentru preparatele italiene. Sportiva a publicat pe rețelele sociale o fotografie cu deserturile servite la localul frecventat de numeroase vedete.
Simona Halep, câștigătoare trofeului la Wimbledon în 2019, a fost invitată în loja oficială anul acesta, alături de prințesa Kate și de alte foste jucătoare, precum Maria Șarapova și Petra Kvitova.
”Mulțumesc, Wimbledon, pentru o zi atât de memorabilă și pentru o altă experiență de neuitat
Să fac parte din acest club și să mă întorc aici ca membru este o onoare dincolo de cuvinte. Wimbledon va ocupa întotdeauna un loc foarte special în inima mea”, a scris Halep pe Instagram.