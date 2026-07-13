Este OFICIAL, Simona Halep și Dorin Mateiu formează un cuplu. Cum au fost surprinși la finala de la Wimbledon

Scris de Andreea Damian Publicat: 13 iul. 2026, 09:33

Simona Halep și Dorin Mateiu, milionarul cunoscut ca ”Regele mezelurilor”, nu se mai ascund. Cei doi și-au oficializat relația după ce au apărut împreună la finala de la Wimbledon.

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