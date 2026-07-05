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Prințesa italiană care ar putea deveni Prima Doamnă a Franței

Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles

Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat5 iul. 2026, 11:49
Actualizat5 iul. 2026, 12:02
SursăRealitatea PLUS

O prințesă italiană ar putea deveni prima-doamnă a Franței. Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles trăiește o poveste de dragoste cu Jordan Bardella cotat cu șanse reale să ajungă la Palatul Élysée. Totuși, relația dintre cei doi, prezentată inițial în revistele mondene, a avut efecte negative asupra imaginii politicianului de dreapta. Acesta și-a construit popularitatea pe discursul dedicat clasei muncitoare și criticile constante la adresa elitelor bogate.

Cine e prințesa care poate deveni Prima Doamnă a Franței

Jordan Bardella și Maria Carolina și-au oficializat relația în luna aprilie, odată cu apariția pe coperta revistei Paris Match. Însă controversele au izbucnit când cei doi au fost fotografiați la Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco, într-o zonă rezervată invitaților VIP.

Potrivit unor surse din Rassemblement National citate de Politico, imaginile de la Monaco au provocat deranj inclusiv în interiorul partidului.

Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles provine dintr-o veche familie aristocratică italiană și este descendentă directă a ”Regelui Soare”, Ludovic al XIV-lea al Franței. Prințesa este moștenitoarea unei averi estimate la peste 130 de milioane de euro. Crescută între Paris, Roma și Monaco, ea promovează pe rețelele sociale un stil de viață exclusivist.

Presa franceză scrie că, dacă Bardella va câștiga alegerile prezidențiale, tânăra prințesă cu origini italienești ar putea deveni prima-doamnă a Franței.

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