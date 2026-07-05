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Monden· 1 min citire
Prințesa italiană care ar putea deveni Prima Doamnă a Franței
Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles
Publicat5 iul. 2026, 11:49
Actualizat5 iul. 2026, 12:02
SursăRealitatea PLUS
O prințesă italiană ar putea deveni prima-doamnă a Franței. Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles trăiește o poveste de dragoste cu Jordan Bardella cotat cu șanse reale să ajungă la Palatul Élysée. Totuși, relația dintre cei doi, prezentată inițial în revistele mondene, a avut efecte negative asupra imaginii politicianului de dreapta. Acesta și-a construit popularitatea pe discursul dedicat clasei muncitoare și criticile constante la adresa elitelor bogate.
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