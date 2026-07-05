Prințesa italiană care ar putea deveni Prima Doamnă a Franței

Publicat 5 iul. 2026, 11:49 Actualizat 5 iul. 2026, 12:02 Sursă Realitatea PLUS

O prințesă italiană ar putea deveni prima-doamnă a Franței. Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles trăiește o poveste de dragoste cu Jordan Bardella cotat cu șanse reale să ajungă la Palatul Élysée. Totuși, relația dintre cei doi, prezentată inițial în revistele mondene, a avut efecte negative asupra imaginii politicianului de dreapta. Acesta și-a construit popularitatea pe discursul dedicat clasei muncitoare și criticile constante la adresa elitelor bogate.

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