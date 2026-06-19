Dani Mocanu, audiat după plângerile făcute de Garda de Mediu VIDEO

Manelistul Dani Mocanu a ajuns în atenția procurorilor după sesizările Gărzii Naționale de Mediu și ale polițiștilor, în urma unui val uriaș de revoltă publică declanșat de lansarea piesei „Stop România”, în noiembrie 2020. În imagini, artistul apare alături de un leu care prezenta răni vizibile, fapt ce a activat de urgență autoritățile pentru suspiciuni de cruzime împotriva animalelor și deținere ilegală de animale exotice.
Dani Mocanu a intrat în vizorul autorităților odată cu lansarea videoclipului pentru piesa „Stop România”, în noiembrie 2020. În imagini, manelistul apărea alături de un leu care prezenta răni vizibile pe spate și pe picioare, stârnind un val uriaș de revoltă în spațiul public. Activiștii pentru drepturile animalelor și numeroși cetățeni au reacționat imediat, depunând plângeri oficiale atât la Poliție, cât și la Garda Națională de Mediu. Reclamanții au semnalat că un animal exotic și protejat era deținut ilegal, maltratat și exploatat în scopuri comerciale.
Percheziții de amploare și confiscarea felinei
În urma sesizărilor primite, Garda de Mediu — instituția responsabilă cu verificarea legalității deținerii animalelor sălbatice și exotice — și Poliția Animalelor s-au autosesizat și au demarat o anchetă fulger. Oamenii legii au descins în cadrul unor percheziții de amploare acasă la manelist, în localitatea Ștefănești (județul Argeș), dar și la locuința realizatorului clipului și la un studio de filmare din Ilfov.
La scurt timp, felina a fost localizată de autorități la o menajerie din țară. Deși s-a constatat că animalul fusese tratat medical de un medic veterinar (rănile provenind, potrivit argumentelor apărării, dintr-o luptă cu un alt leu), autoritățile au decis confiscarea acestuia și relocarea lui de urgență într-un adăpost autorizat, unde să beneficieze de îngrijiri corespunzătoare.
Manelistul de apără: „Era tratat ca un rege!”
Ca urmare a acestor descoperiri, Dani Mocanu a fost adus la audieri în fața procurorilor din Pitești. Pe numele său a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de cruzime și rele tratamente aplicate animalelor, precum și pentru nerespectarea regimului de deținere a animalelor exotice, anchetă în care Garda de Mediu a oferit suportul tehnic și constatările legale.
În fața acuzațiilor, artistul s-a apărat public și a respins vehement criticile. El a susținut în repetate rânduri că leul era tratat „ca un rege” și a precizat că nu el este proprietarul de drept al felinei, ci doar o „închiriase” prin intermediul unei firme specializate de plasament pentru filmări.
Deși dosarul privind maltratarea leului a fost intens mediatizat, problemele juridice ale lui Dani Mocanu au culminat recent cu o turnură mult mai gravă. În martie 2026, manelistul a fost extrădat din Italia, unde fugise pentru a scăpa de justiție, și a fost adus încătușat în România. Acesta se află în prezent în arest pentru a ispăși o pedeapsă definitivă de 4 ani de închisoare cu executare, primită într-un dosar de tentativă de omor, în urma unei bătăi violente comise în 2022 într-o benzinărie din Pitești.