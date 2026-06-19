Dani Mocanu, audiat după plângerile făcute de Garda de Mediu VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 19 iun. 2026, 13:03

Manelistul Dani Mocanu a ajuns în atenția procurorilor după sesizările Gărzii Naționale de Mediu și ale polițiștilor, în urma unui val uriaș de revoltă publică declanșat de lansarea piesei „Stop România”, în noiembrie 2020. În imagini, artistul apare alături de un leu care prezenta răni vizibile, fapt ce a activat de urgență autoritățile pentru suspiciuni de cruzime împotriva animalelor și deținere ilegală de animale exotice.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre dani mocanudani mocanu dosar