Șoc pe piața internațională.Un producător celebru de baterii intră în insolvență. Orice român le are prin casă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 16:14

Compania germană Varta, cunoscută la nivel mondial pentru bateriile sale de uz casnic, a solicitat deschiderea procedurii de insolvență în regim de autoadministrare. Cererea a fost depusă la Tribunalul Local din Stuttgart, după ce producătorul a traversat o perioadă dificilă, marcată de scăderea cererii și de pierderea unuia dintre cei mai importanți parteneri comerciali.

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