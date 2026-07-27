Șoc pe piața internațională.Un producător celebru de baterii intră în insolvență. Orice român le are prin casă

Compania germană Varta, cunoscută la nivel mondial pentru bateriile sale de uz casnic, a solicitat deschiderea procedurii de insolvență în regim de autoadministrare. Cererea a fost depusă la Tribunalul Local din Stuttgart, după ce producătorul a traversat o perioadă dificilă, marcată de scăderea cererii și de pierderea unuia dintre cei mai importanți parteneri comerciali.
Potrivit informațiilor publicate de Euronews și Reuters, Apple a renunțat la colaborarea cu Varta pentru bateriile reîncărcabile CoinPower folosite în căștile AirPods și a ales un furnizor din China. Decizia a reprezentat o nouă lovitură pentru compania germană, care se confrunta deja cu probleme financiare.
Pierderea Apple și scăderea cererii au agravat situația
Reprezentanții Varta au explicat că deteriorarea condițiilor de piață, reducerea cererii, fluctuațiile nefavorabile ale cursului de schimb și încetarea colaborării cu un client strategic au făcut imposibilă evitarea procedurii de insolvență.
Directorul executiv Michael Ostermann a transmis că societatea încearcă să depășească această etapă fără a afecta cât mai mult activitatea și angajații.
„VARTA AG s-a confruntat cu provocări semnificative în ultimele trimestre. Noi, membrii Consiliului de Administrație și ai conducerii, suntem pe deplin conștienți de responsabilitatea noastră generală față de angajați, clienți, furnizori și investitori și depunem toate eforturile pentru a păstra cât mai multe locuri de muncă, pentru a asigura sustenabilitatea continuă a companiei și pentru a crea cele mai bune perspective posibile pentru toate părțile interesate”.
Reuters mai arată că acționarii companiei, printre care producătorul auto Porsche AG și investitorul austriac Michael Tojner, au refuzat să ofere finanțare suplimentară grupului aflat în dificultate.
Ce activități sunt afectate de insolvență
Compania a precizat că producția va continua, iar salariații își vor primi în continuare drepturile salariale.
Totodată, divizia Varta Consumer Batteries, care produce bateriile de uz casnic și este profitabilă, nu face parte din procedura de insolvență, deoarece funcționează ca entitate juridică separată.
În schimb, societatea-mamă și alte trei subsidiare – Varta Microbattery, Varta Micro Production și Varta Storage – au depus cereri distincte pentru deschiderea procedurii.
Tribunalul din Stuttgart l-a desemnat pe avocatul Tobias Wahl, din cadrul firmei de restructurare Anchor, administrator provizoriu. În cadrul procedurii de autoadministrare, conducerea companiei își păstrează atribuțiile, iar administratorul supraveghează desfășurarea procesului în interesul creditorilor.
Directorul general a subliniat că segmentul dedicat stocării energiei rămâne unul cu perspective importante pentru dezvoltarea companiei.
Varta este o societate privată după ce, în martie 2025, a fost retrasă de la tranzacționare de pe bursele din Frankfurt și Viena, în cadrul unui plan de restructurare care a fost declarat încheiat în aprilie același an.
Tot mai multe firme ajung în insolvență și în România
Și în România numărul companiilor care intră în insolvență continuă să crească. Datele Oficiului Național al Registrului Comerțului arată că, în perioada 1 ianuarie – 31 mai 2026, au fost deschise 3.146 de proceduri de insolvență, cu 377 mai multe decât în intervalul similar din 2025. Creșterea este de 13,62%.
Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în București, unde 606 firme și persoane fizice autorizate au intrat în insolvență în primele cinci luni ale anului. Urmează județele Bihor, cu 212 cazuri, Cluj cu 189, Timiș cu 145, Ilfov cu 140 și Prahova cu 109.
În timp ce Timiș, Ilfov și Prahova au consemnat creșteri față de anul precedent, în Bihor și Cluj numărul insolvențelor a înregistrat o ușoară scădere.
Comerțul și construcțiile, cele mai afectate sectoare
Statisticile realizate pe baza clasificării CAEN 2025 arată că cele mai multe insolvențe au fost înregistrate în comerț, cu 190 de cazuri, urmat de construcții, cu 171, și industria prelucrătoare, cu 99.
O analiză publicată anterior de Termene Business Hub arăta că încă din primele patru luni ale anului peste 73% dintre toate insolvențele din România proveneau din cinci domenii principale: comerț, construcții, transport și depozitare, industria prelucrătoare și HoReCa.