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Economie· 1 min citire
Grevă în mai multe sectoare, de mâine. Angajații din Finanțe se alătură protestului din Sănătate
Proteste România
Publicat27 iul. 2026, 10:20
SursăRealitatea PLUS
Tensiunile provocate de proiectul noii legi a salarizării se extind în tot mai multe sectoare bugetare. După anunțarea grevei generale din Sănătate, angajații din sistemul de Finanțe au decis să înceapă procedurile pentru declanșarea unei greve de solidaritate, conform Realitatea PLUS.
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