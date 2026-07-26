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Economie· 2 min citire

Carburanții scumpesc totul în jur: de la mâncare și apă îmbuteliată până la detergenți și cosmetice

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iul. 2026, 09:43
SursăRealitatea PLUS

Scumpirea carburanților nu va fi resimțită doar la pompă. Costurile mai mari de transport se pot reflecta treptat în prețurile alimentelor și ale produselor de larg consum, iar efectele vor ajunge în cele din urmă în bugetele tuturor, conform Realitatea PLUS.

Creșterea prețului motorinei poate porni un adevărat lanț de scumpiri. Transportatorii vor plăti mai mult pentru fiecare cursă, iar aceste costuri suplimentare pot fi transferate către producători, magazine și, în final, către cumpărători. Cele mai afectate ar putea fi băuturile răcoritoare, apa îmbuteliată, detergenții, produsele de curățenie și cosmeticele. În cazul acestora, atât ambalajul din plastic, cât și transportul au o pondere importantă în prețul final.

Pe măsură ce costurile cu motorina cresc, producătorii și distribuitorii ar putea fi nevoiți să majoreze prețurile pentru a-și acoperi cheltuielile. Scumpirile nu apar însă neapărat imediat, ci pot fi introduse treptat, pe măsură ce sunt refăcute stocurile.

Transportul frigorific va costa mai mult

O expunere medie au conservele, produsele congelate, lactatele și carnea. Acestea depind în mare măsură de transportul frigorific, care devine mai costisitor atunci când prețul motorinei crește. Menținerea temperaturii pe durata transportului presupune un consum suplimentar de carburant, iar această cheltuială poate fi inclusă în prețul produselor de la raft. De aceea, alimentele care trebuie păstrate la rece ar putea fi printre primele care se vor scumpi. Motorina standard a ajuns la 9 lei și 90 de bani pe litru, iar cea premium a urcat la 10 lei și 71 de bani pe litru. Efectele acestor majorări se vor vedea treptat, atât în costurile de transport, cât și în prețurile plătite de cumpărători.

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