Carburanții scumpesc totul în jur: de la mâncare și apă îmbuteliată până la detergenți și cosmetice

Publicat 26 iul. 2026, 09:43 Sursă Realitatea PLUS

Scumpirea carburanților nu va fi resimțită doar la pompă. Costurile mai mari de transport se pot reflecta treptat în prețurile alimentelor și ale produselor de larg consum, iar efectele vor ajunge în cele din urmă în bugetele tuturor, conform Realitatea PLUS.

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