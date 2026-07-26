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Economie· 2 min citire
Carburanții scumpesc totul în jur: de la mâncare și apă îmbuteliată până la detergenți și cosmetice
Publicat26 iul. 2026, 09:43
SursăRealitatea PLUS
Scumpirea carburanților nu va fi resimțită doar la pompă. Costurile mai mari de transport se pot reflecta treptat în prețurile alimentelor și ale produselor de larg consum, iar efectele vor ajunge în cele din urmă în bugetele tuturor, conform Realitatea PLUS.
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