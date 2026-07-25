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Economie· 1 min citire
Legea salarizării are doar 30% șanse să treacă de Parlament. România riscă să piardă banii din PNRR
Publicat25 iul. 2026, 10:19
SursăRealitatea PLUS
Legea salarizării ar avea doar 30% șanse să fie adoptată de Parlament, potrivit unor surse care au participat la negocierile desfășurate în ultimele zile la Palatul Cotroceni. Proiectul este în continuare blocat, deoarece partidele nu au ajuns la un acord, iar sindicatele și patronatele cer modificarea formei actuale, conform Realitatea PLUS.
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