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Economie· 1 min citire

Legea salarizării are doar 30% șanse să treacă de Parlament. România riscă să piardă banii din PNRR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iul. 2026, 10:19
SursăRealitatea PLUS

Legea salarizării ar avea doar 30% șanse să fie adoptată de Parlament, potrivit unor surse care au participat la negocierile desfășurate în ultimele zile la Palatul Cotroceni. Proiectul este în continuare blocat, deoarece partidele nu au ajuns la un acord, iar sindicatele și patronatele cer modificarea formei actuale, conform Realitatea PLUS.

Noi discuții tehnice ar putea avea loc marți sau miercuri, cu reprezentanți ai partidelor și ai ministerelor implicate. Cea mai dificilă problemă este cea a salariilor din educație, unde profesorii așteaptă aplicarea promisiunilor făcute de guvernele anterioare, însă sursele susțin că bugetul nu ar permite acordarea tuturor majorărilor promise.

Președintele Nicușor Dan nu i-ar mai chema pe liderii politici la Cotroceni până când aceștia nu vor stabili o formă finală a legii. Abia după obținerea unui acord clar, liderii ar urma să își asume că vor susține proiectul și la votul din Parlament. Legea trebuie adoptată până la finalul lunii august, pentru ca România să nu piardă banii prevăzuți în PNRR. Dacă termenul nu va fi respectat, proiectul riscă să nu mai fie depus în Parlament, iar reforma salarizării ar putea fi abandonată complet.

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