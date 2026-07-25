UE s-a răzgândit: vacile nu mai sunt sursă de poluare

Publicat 25 iul. 2026, 10:10 Sursă Realitatea PLUS

Schimbare semnificativă la nivelul Uniunii Europene! Vacile nu mai sunt considerate o sursă de poluare și, dimpotrivă, devin o resursă strategică. Așadar, după ani în care Bruxelles-ul a vorbit despre reducerea efectivelor de animale pentru atingerea obiectivelor climatice, Comisia Europeană schimbă radical direcția.

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