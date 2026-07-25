UE s-a răzgândit: vacile nu mai sunt sursă de poluare

Schimbare semnificativă la nivelul Uniunii Europene! Vacile nu mai sunt considerate o sursă de poluare și, dimpotrivă, devin o resursă strategică. Așadar, după ani în care Bruxelles-ul a vorbit despre reducerea efectivelor de animale pentru atingerea obiectivelor climatice, Comisia Europeană schimbă radical direcția.
Noua strategie pentru zootehnie spune că animalele sunt esențiale pentru securitatea alimentară, pentru economie și chiar pentru siguranța Uniunii Europene. Schimbarea vine după protestele fermierilor din ultimii ani și poate aduce noi oportunități de finanțare inclusiv pentru România.
Comisia UE dă înapoi după protestele fermierilor
Noua strategie prezentată de Comisia Europeană marchează o schimbare majoră de abordare. Dacă până acum accentul era pus pe reducerea emisiilor generate de ferme și, implicit, reducerea numărului de animale, acum oficialii de la Bruxelles avertizează că adevăratul risc stă în scăderea efectivelor și abandonarea terenurilor agricole, mai ales în regiunile de la granițele estice ale Uiniunii.
Acum, executivul european transmite că zootehnia creează aproximativ șapte milioane de locuri de muncă și generează anual aproape 400 de miliarde de euro. În plus, pășunatul este prezentat ca un element care menține terenurile agricole active și contribuie la reziliența comunităților rurale.
Comisia renunță și la ideea impunerii unor noi ținte obligatorii pentru reducerea metanului produs de animale. În schimb, propune investiții în tehnologii și furaje care reduc emisiile, astfel încât fermierii să fie recompensați, nu sancționați.
Schimbările vin după presiunile uriașe făcute de fermieri, care au organizat proteste masive în mai multe state.
Ministrul Agriculturii interimar spune că Europa a înțeles în sfârșit că zootehnia trebuie sprijinită, nu descurajată. Tanczos Barna amintește însă că sectorul românesc traversează o perioadă dificilă, afectat de pesta porcină, restricțiile din sectorul creșterii ovinelor și lipsa resurselor bugetare.
Potrivit ministrului, noua direcție europeană prioritizează finanțarea investițiilor, cercetării și modernizării fermelor prin Politica Agricolă Comună, iar România are șansa de a valorifica aceste fonduri pentru a-și revitaliza zootehnia și pentru a combina tradiția cu tehnologiile moderne.