Economia Rusiei, sub presiune tot mai mare din cauza războiului și a atacurilor cu drone venite din Ucraina

Economia Rusiei se confruntă cu dificultăți tot mai vizibile, pe fondul costurilor ridicate ale războiului din Ucraina și al intensificării atacurilor ucrainene cu drone asupra infrastructurii strategice, potrivit unor analize economice recente.
Deficitul bugetar s-a adâncit considerabil, parlamentul rus fiind nevoit să tripleze estimarea inițială, de la 0,5% la 1,7% din PIB.
Ministerul Finanțelor, în dificultate pe piața obligațiunilor
Ministerul rus al Finanțelor a suspendat temporar vânzarea de titluri de stat, după ce mai multe licitații nu au atras suficienți cumpărători la costurile pe care guvernul era dispus să le accepte. Băncile cer randamente tot mai mari pentru a finanța statul, într-un context de dobânzi ridicate și riscuri economice în creștere, în timp ce veniturile din petrol și gaze au scăzut la cel mai mic nivel din ultimii cinci ani.
Dobânzile ridicate pun presiune pe companii
Banca Centrală a Rusiei a păstrat multă vreme o dobândă-cheie extrem de ridicată pentru a limita inflația, ajunsă la un moment dat la 21%, înainte de a fi redusă gradual pe măsură ce presiunile inflaționiste s-au mai domolit. Costul mare al creditării afectează tot mai mult companiile, iar numărul falimentelor corporative a crescut în prima parte a anului, în paralel cu o contracție a PIB-ului rus, prima de acest fel din 2022.
Cheltuielile pentru apărare au continuat să reprezinte o pondere covârșitoare din bugetul de stat, distorsionând piața muncii și împingând tot mai mulți angajați către contracte militare. Analiștii citați de presa internațională apreciază că, deși nu există un risc imediat de colaps financiar, indicatorii economici arată o deteriorare graduală, dar constantă, a situației.
Atacurile cu drone lovesc infrastructura economică
Ucraina și-a extins campania de atacuri cu drone asupra unor obiective aflate la sute sau mii de kilometri de linia frontului, vizând rafinării, depozite de combustibil și infrastructură logistică. Loviturile asupra sectorului energetic au provocat pagube estimate la cel puțin 714 milioane de dolari și au dus la o creștere a prețului benzinei cu peste 30% în unele regiuni ale Rusiei, generând o criză a combustibilului.
Perturbările din aprovizionarea cu carburanți au afectat și transportul de mărfuri, în timp ce atacurile navale ucrainene în Marea Neagră și Marea Azov au complicat exporturile de cereale rusești și alimentarea cu combustibil a Crimeei.
Efecte care se extind dincolo de frontierele Rusiei
Perturbările exporturilor rusești prin Marea Neagră au contribuit la creșterea prețurilor la grâu pe piețele europene, iar fermierii ruși reclamă dificultăți crescânde în comercializarea recoltei din cauza riscurilor asociate transportului maritim. Situația confirmă, potrivit analiștilor, o tendință mai amplă: economia de război a Rusiei, care a susținut creșterea în primii ani ai conflictului, începe să dea semne clare de epuizare.