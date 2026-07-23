Economia Rusiei, sub presiune tot mai mare din cauza războiului și a atacurilor cu drone venite din Ucraina

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 18:18

Economia Rusiei se confruntă cu dificultăți tot mai vizibile, pe fondul costurilor ridicate ale războiului din Ucraina și al intensificării atacurilor ucrainene cu drone asupra infrastructurii strategice, potrivit unor analize economice recente.

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