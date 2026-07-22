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Extern· 2 min citire
Procurorul general al Ungariei şi-a anunţat demisia. Care este motivul
FOTO: hang.hu
Procurorul general al Ungariei, numit în perioada în care Viktor Orbán era premier, și-a anunțat miercuri demisia, susținând că decizia sa a fost determinată de presiunile exercitate de noul guvern condus de conservatorul Péter Magyar, relatează AFP.
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