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Procurorul general al Ungariei şi-a anunţat demisia. Care este motivul

FOTO: hang.hu

FOTO: hang.hu

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 17:06

Procurorul general al Ungariei, numit în perioada în care Viktor Orbán era premier, și-a anunțat miercuri demisia, susținând că decizia sa a fost determinată de presiunile exercitate de noul guvern condus de conservatorul Péter Magyar, relatează AFP.

Procurorul general invocă apărarea independenței Parchetului

„Motivul demisiei mele din funcţia de procuror general este exclusiv acela de a apăra interesele Parchetului: funcţionarea şi independenţa parchetului nu trebuie, în niciun caz, să fie compromise de luptele neruşinate şi motivate politic care îl vizează pe procurorul general”, a declarat într-un comunicat Gabor Balint Nagy, care a fost calificat în repetate rânduri drept „marionetă” a lui Orbán de către Péter Magyar.

Gabor Balint Nagy a precizat că a solicitat ca mandatul său să înceteze la 25 august.

Demisia sa survine la câteva zile după ce preşedintele ungar Tamas Sulyok, de asemenea un apropiat al lui Orbán, a acceptat să semneze un amendament constituţional care pune capăt mandatului său înainte de termen.

Guvernul Péter Magyar accelerează schimbările după plecarea lui Viktor Orbán

De când Péter Magyar l-a îndepărtat pe Viktor Orbán de la puterea pe care o deţinea de 16 ani, acesta s-a apucat să demonteze sistemul pus în practică de liderul naţionalist pentru a controla instituţiile ţării în favoarea sa, în special prin adoptarea unei legi anticorupţie şi prin lansarea unei reforme a mass-mediei publice.

De asemenea, el a îndemnat „toate marionetele numite de sistemul Orbán în funcţii-cheie” să demisioneze.

„Plecaţi, plecaţi, nu aşteptaţi să vă alungăm noi”, le-a spus el pe 13 aprilie, a doua zi după victoria zdrobitoare a partidului său, Tisza, la alegerile parlamentare.


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