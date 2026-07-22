Tensiuni la granița Letoniei cu Belarus. Militarii folosesc gaze lacrimogene împotriva migranților

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 16:31

Noi tensiuni la granița dintre Letonia și Belarus. Militarii letoni au folosit în ultimele 24 de ore gaze lacrimogene și au tras un foc de avertisment pentru a împiedica migranții să treacă ilegal frontiera, relatează miercuri Reuters.

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