Cade ultimul zid din Europa. Granița care a despărțit zeci de ani două teritorii a fost desființată

Un moment cu o puternică încărcătură simbolică a avut loc la miezul nopții, când controalele la frontiera dintre Gibraltar și Spania au fost eliminate, în urma intrării în vigoare a tratatului privind libera circulație convenit între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Premierul spaniol Pedro Sanchez a descris evenimentul drept închiderea unei „răni deschise” care a afectat timp de decenii mii de oameni.
La doar câteva minute după intrarea în vigoare a noilor reguli, zeci de persoane și autovehicule au trecut fără oprire granița dintre cele două teritorii, pentru prima dată după mulți ani.
Pedro Sanchez: „Astăzi cade ultimul zid al Europei continentale”
Ceremonia de demontare a barierei metalice care despărțea orașul spaniol La Linea de la Concepcion de Gibraltar a avut loc în prezența premierului spaniol Pedro Sanchez și a șefului guvernului din Gibraltar, Fabian Picardo.
Liderul de la Madrid a declarat că eliminarea frontierei reprezintă un moment istoric atât pentru locuitorii din zonă, cât și pentru relațiile dintre cele două părți.
„Timp de decenii, gardul (de frontieră) a fost exact asta, o rană deschisă pentru miile de muncitori care îl traversau în fiecare zi”, a declarat Pedro Sanchez.
Premierul spaniol a descris momentul drept unul fără precedent în istoria recentă a Europei.
„Astăzi scriem istorie, o istorie frumoasă (…), pentru că astăzi cade ultimul zid al Europei continentale”, a afirmat acesta.
Acordul dintre Bruxelles și Londra pune capăt controalelor
Eliminarea controalelor la frontieră este posibilă datorită acordului semnat marți la Bruxelles între Uniunea Europeană și Regatul Unit, după ani de negocieri dificile desfășurate în contextul relațiilor tensionate de după Brexit.
Prin acest tratat, Gibraltar este aliniat regulilor privind libera circulație aplicate în spațiul Schengen, facilitând astfel trecerea persoanelor între enclava britanică și Spania.
Gibraltar are aproximativ 40.000 de locuitori și beneficiază de un grad ridicat de autonomie sub suveranitate britanică. În fiecare zi, aproape 15.000 de muncitori spanioli traversează granița pentru a lucra în teritoriu, reprezentând aproape jumătate din forța de muncă locală.
Un conflict vechi de peste trei secole
Disputa privind Gibraltarul durează de mai bine de 300 de ani. Spania a cedat teritoriul Coroanei britanice în 1713, prin Tratatul de la Utrecht, însă Madridul nu a renunțat niciodată la revendicarea suveranității asupra enclavei.
Tensiunile dintre cele două state au cunoscut unul dintre cele mai dificile momente în 1969, când regimul condus de Francisco Franco a decis închiderea frontierei, după ce locuitorii Gibraltarului au votat masiv, prin referendum, pentru menținerea sub suveranitate britanică.
Granița a fost redeschisă complet abia în 1985, însă chiar și după acel moment, traversarea ei a fost afectată frecvent de controale suplimentare și cozi de kilometri, pe fondul disputelor diplomatice dintre Madrid și Londra privind statutul Gibraltarului.
Intrarea în vigoare a noului acord pune astfel capăt controalelor la una dintre cele mai disputate frontiere ale Europei și marchează o schimbare importantă în relațiile dintre Uniunea Europeană, Regatul Unit și Gibraltar.