Cade ultimul zid din Europa. Granița care a despărțit zeci de ani două teritorii a fost desființată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 17:36

Un moment cu o puternică încărcătură simbolică a avut loc la miezul nopții, când controalele la frontiera dintre Gibraltar și Spania au fost eliminate, în urma intrării în vigoare a tratatului privind libera circulație convenit între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Premierul spaniol Pedro Sanchez a descris evenimentul drept închiderea unei „răni deschise” care a afectat timp de decenii mii de oameni.

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