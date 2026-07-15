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Extern· 1 min citire
Donald Trump va apărea pe o nouă monedă de aur de un dolar, emisă pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA
Donald Trump/ SUA
Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Scott Bessent, a anunțat că Monetăria SUA va începe să bată o nouă monedă comemorativă din aur, cu valoarea nominală de un dolar. Aceasta va marca împlinirea a 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite.
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