Donald Trump va apărea pe o nouă monedă de aur de un dolar, emisă pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 15:32

Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Scott Bessent, a anunțat că Monetăria SUA va începe să bată o nouă monedă comemorativă din aur, cu valoarea nominală de un dolar. Aceasta va marca împlinirea a 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite.

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