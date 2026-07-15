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Donald Trump va apărea pe o nouă monedă de aur de un dolar, emisă pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA

Donald Trump/ SUA

Donald Trump/ SUA

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 15:32

Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Scott Bessent, a anunțat că Monetăria SUA va începe să bată o nouă monedă comemorativă din aur, cu valoarea nominală de un dolar. Aceasta va marca împlinirea a 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite.

Donald Trump va apărea pe noua monedă

Moneda va fi emisă pentru a celebra moștenirea libertății și este prezentată drept „un simbol de durată al patriotismului american”. Pe aceasta va fi reprezentat președintele Donaldat președintele Donald Trump.

Potrivit Trezoreriei SUA, moneda va marca „forța valorilor americane și promisiunea unei națiuni dedicate păstrării libertății pentru toți”.

Emisiunea face parte din pregătirile pentru aniversarea independenței

Anunțul vine în cadrul pregătirilor pentru aniversarea a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite. Momentul va fi sărbătorit în 2026 prin mai multe evenimente și inițiative comemorative.

Deocamdată, Trezoreria SUA nu a anunțat tirajul monedei, data exactă la care aceasta va fi emisă și nici caracteristicile sale tehnice.

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