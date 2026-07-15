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Travel· 2 min citire
Tramvai deraiat pe Șoseaua Olteniței din București. Circulația a fost deviată, iar STB a deschis o anchetă
Tramvai
Un tramvai al liniei 10 a deraiat miercuri după-amiază pe Șoseaua Olteniței, în București, provocând modificări în circulația mijloacelor de transport din zonă. Reprezentanții Societății de Transport București (STB) au intervenit de urgență și au anunțat înființarea unei comisii de anchetă care va stabili cauzele producerii incidentului.
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