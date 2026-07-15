Realitatea.NET
Travel· 2 min citire

Tramvai deraiat pe Șoseaua Olteniței din București. Circulația a fost deviată, iar STB a deschis o anchetă

Tramvai

Tramvai

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iul. 2026, 15:57

Un tramvai al liniei 10 a deraiat miercuri după-amiază pe Șoseaua Olteniței, în București, provocând modificări în circulația mijloacelor de transport din zonă. Reprezentanții Societății de Transport București (STB) au intervenit de urgență și au anunțat înființarea unei comisii de anchetă care va stabili cauzele producerii incidentului.

Incident pe Șoseaua Olteniței

Potrivit informațiilor transmise de STB, incidentul s-a produs în jurul orei 14:35, când un vagon al tramvaiului liniei 10 a deraiat pe Șoseaua Olteniței, după Piața Eroii Revoluției, pe sensul de deplasare către Romprim.

În urma deraierii, circulația tramvaielor din zonă a fost afectată, iar autoritățile au aplicat măsuri pentru limitarea blocajelor și pentru asigurarea transportului călătorilor.

Circulația tramvaielor a fost deviată

Imediat după incident, echipele STB au ajuns la fața locului pentru a gestiona situația și pentru a permite reluarea traficului în cel mai scurt timp.

Compania de transport a anunțat că au fost dispuse măsuri de deviere a circulației, iar echipele tehnice acționează pentru repunerea tramvaiului pe șine și remedierea problemelor apărute.

Totodată, au fost mobilizate mijloacele de intervenție necesare pentru eliberarea căii de rulare și reluarea circulației în condiții normale.

Pasagerii sunt transportați cu autobuze

Pentru a reduce disconfortul călătorilor, STB a precizat că pasagerii afectați de întreruperea circulației sunt preluați de autobuzele liniei 232, care asigură legătura cu Piața Sudului.

Măsura rămâne în vigoare până la reluarea circulației tramvaielor pe traseul obișnuit.

Societatea de Transport București a anunțat că a constituit o comisie de anchetă care va analiza circumstanțele în care s-a produs deraierea.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

TRAMVAI DERAIATcirculatie tramvaiestb

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Travel

Mai Multe