Tramvai deraiat pe Șoseaua Olteniței din București. Circulația a fost deviată, iar STB a deschis o anchetă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iul. 2026, 15:57

Un tramvai al liniei 10 a deraiat miercuri după-amiază pe Șoseaua Olteniței, în București, provocând modificări în circulația mijloacelor de transport din zonă. Reprezentanții Societății de Transport București (STB) au intervenit de urgență și au anunțat înființarea unei comisii de anchetă care va stabili cauzele producerii incidentului.

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