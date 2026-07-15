Pățania unui tânăr care nu avea bani, dar voia să ajungă acasă: s-a expediat singur într-un colet. Călătoria de 36 de ore s-a transformat în cinci zile

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iul. 2026, 15:31

O poveste incredibilă petrecută în anii '60 continuă să fascineze și astăzi. Un britanic de numai 19 ani, rămas fără bani pentru biletul de avion spre casă, a luat o decizie extremă: s-a ascuns într-o ladă de lemn și s-a expediat ca marfă aeriană. Din cauza unei erori de transport, călătoria care trebuia să îl ducă în Marea Britanie s-a încheiat, după cinci zile de chin, în Statele Unite.

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