Pățania unui tânăr care nu avea bani, dar voia să ajungă acasă: s-a expediat singur într-un colet. Călătoria de 36 de ore s-a transformat în cinci zile

O poveste incredibilă petrecută în anii '60 continuă să fascineze și astăzi. Un britanic de numai 19 ani, rămas fără bani pentru biletul de avion spre casă, a luat o decizie extremă: s-a ascuns într-o ladă de lemn și s-a expediat ca marfă aeriană. Din cauza unei erori de transport, călătoria care trebuia să îl ducă în Marea Britanie s-a încheiat, după cinci zile de chin, în Statele Unite.
Dorul de casă l-a împins la un gest extrem
În 1965, Brian Robson, un tânăr din Cardiff, a plecat în Australia printr-un program destinat tinerilor care își căutau un loc de muncă peste hotare, arată Times of India. Angajat la compania feroviară Victorian Railways, acesta spera să înceapă o viață nouă.
Realitatea s-a dovedit însă mult mai dificilă. Izolarea, dorul de familie și lipsa resurselor financiare l-au făcut să își dorească cu orice preț întoarcerea în Marea Britanie.
Problema era că nu își permitea costul călătoriei. Fiind plecat printr-un program subvenționat, ar fi trebuit să achite atât contravaloarea drumului până în Australia, cât și prețul unui bilet de avion spre casă, o sumă imposibil de suportat pentru un tânăr de 19 ani.
A ales să se transforme în... marfă aeriană
Convins că nu mai are altă soluție, Brian a pus la punct un plan riscant.
A găsit o ladă de lemn destinată transportului unei mașini de scris și a decis să se ascundă în interiorul acesteia.
Cutia era extrem de mică, astfel încât nu putea sta în picioare și nici să își întindă corpul.
Pentru a rezista pe durata călătoriei, și-a luat doar câteva obiecte esențiale:
o pernă;
o lanternă;
o sticlă cu apă;
un recipient din plastic pentru necesitățile fiziologice.
Doi colegi de serviciu l-au ajutat să intre în ladă, au închis capacul și au fixat-o cu cuie înainte ca aceasta să fie expediată ca marfă aeriană.
O greșeală de transport i-a schimbat complet traseul
Planul părea simplu: coletul urma să ajungă la Londra în aproximativ 36 de ore.
Însă, din cauza unei erori logistice, lada a fost încărcată pe un alt avion, iar traseul s-a modificat radical.
În loc să fie trimis direct în Marea Britanie, coletul a trecut prin Sydney și apoi a traversat Oceanul Pacific către Statele Unite.
Situația s-a agravat și mai mult deoarece angajații aeroporturilor nu au respectat indicația „Această parte în sus”, iar lada a fost transportată ore întregi răsturnată.
Brian a rămas blocat cu capul în jos, fără posibilitatea de a-și schimba poziția.
Cinci zile de foame, sete și temperaturi extreme
Pe măsură ce timpul trecea, condițiile din interiorul cutiei deveneau tot mai greu de suportat.
În timpul escalelor, lada se încălzea puternic, iar tânărul se deshidrata rapid.
În timpul zborurilor, compartimentul de marfă devenea foarte rece, iar acesta tremura ore în șir.
Apa s-a terminat rapid, aerul devenea tot mai greu de respirat, iar lipsa spațiului îi provoca dureri severe și amorțeli.
La un moment dat, Brian a început să își piardă cunoștința și a avut impresia că nu va mai ieși niciodată viu din lada în care se ascunsese.
Descoperit întâmplător în Statele Unite
Calvarul s-a încheiat abia după ce avionul a aterizat la Los Angeles.
În timpul manipulării mărfurilor, un angajat vamal a observat o mică gaură în ladă și a decis să verifice interiorul.
La început a crezut că înăuntru se află un cadavru, însă a observat o mișcare slabă.
Serviciile de urgență au fost chemate imediat, iar după deschiderea lăzii, Brian Robson a fost găsit în poziție fetală, complet epuizat, deshidratat și incapabil să se ridice.
Medicii l-au transportat de urgență la spital, unde a fost tratat pentru deshidratare severă și probleme circulatorii provocate de poziția în care fusese obligat să stea zile întregi.
Autoritățile nu l-au pedepsit
Deși intrase pe teritoriul Statelor Unite fără pașaport, viză sau documente de călătorie, autoritățile americane au decis să nu îl pună sub acuzare.
Anchetatorii au apreciat că gestul său fusese unul disperat, motivat de dorința de a ajunge acasă și nu de intenția de a încălca legea.
După ce și-a revenit, tânărul a fost lăsat să își continue călătoria către Marea Britanie, unde s-a reîntâlnit cu familia sa din Țara Galilor.
O întâmplare pe care nu a uitat-o niciodată
Ani mai târziu, Brian Robson și-a povestit aventura într-o carte autobiografică, recunoscând că planul său a fost unul extrem de periculos și că supraviețuirea a fost, în mare măsură, o chestiune de noroc.
El a mărturisit că a încercat ulterior să îi găsească pe cei doi colegi care îl ajutaseră să intre în ladă, dorind să le spună că nu îi consideră responsabili pentru ceea ce s-a întâmplat.
Povestea lui Brian Robson rămâne una dintre cele mai spectaculoase și neobișnuite tentative de întoarcere acasă consemnate vreodată, demonstrând până unde poate merge un om atunci când dorul de familie și lipsa alternativelor îl împing la gesturi extreme.