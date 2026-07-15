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Justitie· 2 min citire
Anchetă la CSA Steaua: Florin Talpan, cercetat de MApN pentru gestionarea informațiilor clasificate
Florin Talpan
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a confirmat oficial că juristul CSA Steaua, colonelul Florin Talpan, este vizat de o procedură disciplinară privind protecția informațiilor clasificate. Investigația vizează o posibilă breșă de securitate, inclusiv suspiciunea că persoane din afara clubului militar ar fi primit acces la date confidențiale.
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