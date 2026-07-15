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Justitie· 2 min citire

Anchetă la CSA Steaua: Florin Talpan, cercetat de MApN pentru gestionarea informațiilor clasificate

Florin Talpan

Florin Talpan

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 16:49

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a confirmat oficial că juristul CSA Steaua, colonelul Florin Talpan, este vizat de o procedură disciplinară privind protecția informațiilor clasificate. Investigația vizează o posibilă breșă de securitate, inclusiv suspiciunea că persoane din afara clubului militar ar fi primit acces la date confidențiale.

Suspiciuni de scurgeri informaționale

General-maiorul Valeriu Roșu a abordat miercuri situația ofițerului în cadrul unei conferințe de presă. Reprezentantul MApN a declarat că o comisie specializată analizează circumstanțele în care informații interne ar fi putut ajunge la terțe persoane.

Oficialul a precizat că acest acces extern s-ar fi putut realiza „cu concursul domnului colonel Talpan”, însă a subliniat că nu poate da un verdict cert pe durata procedurilor.

Generalul a adăugat că preferă să nu divulge detalii suplimentare pentru a proteja atât activitatea anchetei, cât și dreptul la apărare al colonelului.

Laptopul lui Talpan a fost ridicat

Un element central al investigației îl reprezintă un dispozitiv electronic sigilat de autorități. Generalul Roșu a demontat zvonurile conform cărora ofițerului i-ar fi fost confiscat echipamentul de serviciu, explicând că laptopul ridicat este proprietatea personală a lui Florin Talpan.

Acesta ar fi fost introdus de ofițer direct într-un birou considerat o zonă cu acces restricționat. CSA Steaua îi asigurase deja juristului un sistem informatic acreditat și conectat la rețeaua militară internă, conceput special pentru a bloca transmiterea de documente în exterior.

Contextul și măsurile clubului

Zvonurile privind sigilarea biroului au apărut inițial în spațiul public în perioada în care juristul se afla în concediu medical. Momentul a coincis cu un termen important în litigiul de lungă durată dintre CSA Steaua și FCSB.

Conducerea clubului a justificat măsurile administrative prin necesitatea protejării unor mijloace de probă, păstrând caracterul nepublic al cercetării pentru a nu afecta investigația. Până la finalizarea dosarului derulat de organele abilitate, colonelul Florin Talpan beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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