Anchetă la CSA Steaua: Florin Talpan, cercetat de MApN pentru gestionarea informațiilor clasificate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 16:49

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a confirmat oficial că juristul CSA Steaua, colonelul Florin Talpan, este vizat de o procedură disciplinară privind protecția informațiilor clasificate. Investigația vizează o posibilă breșă de securitate, inclusiv suspiciunea că persoane din afara clubului militar ar fi primit acces la date confidențiale.

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