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Timp Liber
2 nov. 2026, 15:31
Georgiana Balaban
Vacanță în Maldive: cât costă și cum o faci mai ieftin
30 oct. 2026, 23:36
Georgiana Balaban
Și-au vândut casa și au plătit 179.000 de dolari pentru o viață pe un vas de croazieră. După 17 luni, visul s-a transformat într-un coșmar
30 oct. 2026, 21:30
Alexandra Ionescu
Ochiul Beiului: lacul care nu îngheață niciodată
29 oct. 2026, 13:51
Alexandra Ionescu
Vacanță în Egipt: cât costă și când e cel mai bine să mergi
27 oct. 2026, 09:38
Realitatea.NET
Top 12 cele mai frumoase lacuri din România
Și-au vândut casa și au plătit 179.000 de dolari pentru o viață pe un vas de croazieră. După 17 luni, visul s-a transformat într-un coșmar
30 oct. 2026, 23:36
Ochiul Beiului: lacul care nu îngheață niciodată
30 oct. 2026, 21:30
Vacanță în Egipt: cât costă și când e cel mai bine să mergi
29 oct. 2026, 13:51
Top 12 cele mai frumoase lacuri din România
27 oct. 2026, 09:38
Părinții își pot face planurile! Când au elevii vacanțe în anul școlar 2026–2027
14 oct. 2026, 17:19
Țara care oferă 2.000 de euro pentru o săptămână petrecută pe o insulă. Ce trebuie să faci pentru a obține jobul inedit
12 oct. 2026, 19:37
Cât de mare poate fi bagajul de mână în avion? Multe companii, la fel de multe reguli. Ce trebuie să știi înainte de zbor
9 oct. 2026, 10:44
Aventurierul care a făcut înconjurul lumii pe jos: 50.000 de kilometri prin 29 de țări. Karl a mers 28 de ani
8 oct. 2026, 16:50
Locul de pe Pământ unde soarele nu apune luni întregi. Când poți vedea lumina la miezul nopții
28 sept. 2026, 17:35
Veneția pregătește o taxă mult mai mare pentru vizitatorii de o zi. Decizia analizată de autorități
21 sept. 2026, 18:19
Povestea unui artist american care a dispărut în pădure: a construit timp de 40 de ani o casă subterană din materiale aruncate
11 sept. 2026, 18:20
Biletele de avion s-ar putea scumpi în această iarnă. Ce anunță reprezentanții unei companii despre prețurile curselor
10 sept. 2026, 19:51
Un sat întreg în Spania, cu 12 case și 15.000 mp, dat gratis. Ce trebuie să faci în schimb
8 sept. 2026, 20:30
Noi reguli de intrare în Uniunea Europeană: Pasagerii din afara spațiului comunitar vor înfrunta controale mai stricte și timpi mari de așteptare
4 sept. 2026, 23:54
Afacerea ingenioasă a unui bărbat: a cumpărat o casă în Italia cu doar 1 euro
4 sept. 2026, 23:05
„Plătește sau nu mai veni!”. Cum a ajuns un turist să fie stors de 10.000 de euro, pentru o vacanță de 900 €
4 sept. 2026, 21:12
Toul celor mai frumoase hoteluri în 2026. Locul 1 pare desprins din povești
4 sept. 2026, 16:58
A cumpărat un oraș abandonat cu 1,4 milioane de dolari și a ajuns singurul său locuitor. Cum trăiește tânărul acum?
3 sept. 2026, 23:43
Turismul crește în Europa, dar în România se prăbușește. A doua cea mai mare scădere din UE, potrivit Eurostat
2 sept. 2026, 11:36
Reguli noi în Thailanda pentru români și alți cetățeni din UE. Perioada fără viză, redusă la 30 de zile
2 sept. 2026, 08:17
Orașul izolat de restul lumii: 45 de zile fără soare și acces restricționat pentru străini
1 sept. 2026, 23:25
Litoralul românesc în 1991: Cum arătau Mamaia, Neptun și Constanța după Revoluție | VIDEO
29 aug. 2026, 18:21
Un oraș din România apare pe locul doi într-un clasament cu cele mai ieftine prețuri pentru un city-break
26 aug. 2026, 20:32
Înghețata cu slănină prăjită, noua atracție culinară din Sibiu
25 aug. 2026, 16:43
Lacul din Grecia care a devenit roz peste noapte. Fenomenul spectaculos are loc la 1.300 de kilometri de celebrul Lac Tuz din Turcia
25 aug. 2026, 14:38
Orașul în care soarele nu apune niciodată timp de două luni
24 aug. 2026, 10:11
Spania ar putea deveni cea mai vizitată țară din lume
24 aug. 2026, 10:05
Și-a lăsat fiul de 7 ani singur pe munte pentru a-și continua traseul. Tatăl a fost sancționat de polițiști
22 aug. 2026, 12:38
Englezii au descoperit „România secretă” și o laudă pentru peisajele spectaculoase și prețurile mici
19 aug. 2026, 11:44
O familie de români a găsit ploșnițe în hotelul din Bulgaria. Conducerea i-a acuzat că le-au adus ei și i-a dat afară în toiul nopții
13 aug. 2026, 21:25
A investit toți banii într-o insulă pustie. Ce s-a întâmplat cu locul după doar trei ani
12 aug. 2026, 23:32
O turistă a rămas blocată pe o stâncă după ce s-a cățărat pentru o fotografie spectaculoasă
12 aug. 2026, 17:01
Ce reprezintă statuia controversată din Bușteni? Administratorii hotelului: „Poate că am greșit, noi am vrut să facem ceva pe placul turiștilor”
11 aug. 2026, 20:38
Mistreții care înoată printre turiști au transformat o insulă din Grecia într-o atracție virală. Imaginile fac furori pe TikTok
7 aug. 2026, 20:48
Insula din Grecia care i-a cucerit pe turiști. A fost desemnată cea mai frumoasă destinație de vacanță din 2026
5 aug. 2026, 23:34
Imagini-document. Cum arată Dacia 1310 exportată de Ceaușescu în Coreea de Nord
4 aug. 2026, 08:26
Dormi la doi pași de mare cu doar câteva zeci de lei pe noapte. Stațiunile unde campingul a revenit în forță
30 iul. 2026, 22:59
Metoda prin care hoții te lasă fără telefon în câteva secunde. Un român era să cadă în capcană la Lacul Como
28 iul. 2026, 17:17
Dubai oferă bani rezidenților care își invită prietenii și familia în vacanță
26 iul. 2026, 12:59
Noul trend al verii. Vacanțele cu casa la schimb
25 iul. 2026, 09:44
Cum ajungi pe insula grecească unde s-a filmat „The Odyssey”
23 iul. 2026, 08:41
O ciclistă a scăpat ca prin minune după ce a alunecat pe marginea unei stânci. Momentul dramatic a devenit viral - VIDEO
22 iul. 2026, 19:19
Pașaportul românesc, printre cele mai puternice din lume. În câte țări pot călători românii fără viză
22 iul. 2026, 09:11
Ce obiecte dispar cel mai des din camerele de hotel. Proprietarii din România dezvăluie surprizele pe care le lasă turiștii în urmă
21 iul. 2026, 21:03
Stațiunea din Europa unde o familie cheltuiește cel mai puțin în 2026. Prețurile sunt mai mici decât în Bulgaria
20 iul. 2026, 21:56
Unul dintre cele mai mari aeroporturi românești va fi închis. Ce spun autoritățile?
20 iul. 2026, 18:42
Greșelile care te pot costa mii de lei. La ce să fii atent înainte de a pleca în vacanță?
17 iul. 2026, 13:20
Elevă, salvată de polițiști în Roma după ce s-a rătăcit. Profesorii au fost găsiți printr-un mesaj pe TikTok
17 iul. 2026, 09:23
Circulația tramvaielor pe linia 10, reluată după o întrerupere de aproape o oră
15 iul. 2026, 18:00
14 oct. 2026, 17:19
Iulian Budusan
Părinții își pot face planurile! Când au elevii vacanțe în anul școlar 2026–2027
12 oct. 2026, 19:37
Georgiana Balaban
Țara care oferă 2.000 de euro pentru o săptămână petrecută pe o insulă. Ce trebuie să faci pentru a obține jobul inedit
9 oct. 2026, 10:44
Iulian Budusan
Cât de mare poate fi bagajul de mână în avion? Multe companii, la fel de multe reguli. Ce trebuie să știi înainte de zbor
8 oct. 2026, 16:50
Georgiana Balaban
Aventurierul care a făcut înconjurul lumii pe jos: 50.000 de kilometri prin 29 de țări. Karl a mers 28 de ani
28 sept. 2026, 17:35
Georgiana Balaban
Locul de pe Pământ unde soarele nu apune luni întregi. Când poți vedea lumina la miezul nopții
21 sept. 2026, 18:19
Gabriela Mănăilescu
Veneția pregătește o taxă mult mai mare pentru vizitatorii de o zi. Decizia analizată de autorități
11 sept. 2026, 18:20
Georgiana Balaban
Povestea unui artist american care a dispărut în pădure: a construit timp de 40 de ani o casă subterană din materiale aruncate
10 sept. 2026, 19:51
Georgiana Balaban
Biletele de avion s-ar putea scumpi în această iarnă. Ce anunță reprezentanții unei companii despre prețurile curselor
8 sept. 2026, 20:30
Gabriela Mănăilescu
Un sat întreg în Spania, cu 12 case și 15.000 mp, dat gratis. Ce trebuie să faci în schimb
4 sept. 2026, 23:54
Iulian Budusan
Noi reguli de intrare în Uniunea Europeană: Pasagerii din afara spațiului comunitar vor înfrunta controale mai stricte și timpi mari de așteptare
4 sept. 2026, 23:05
Georgiana Balaban
Afacerea ingenioasă a unui bărbat: a cumpărat o casă în Italia cu doar 1 euro
4 sept. 2026, 21:12
Iulian Budusan
„Plătește sau nu mai veni!”. Cum a ajuns un turist să fie stors de 10.000 de euro, pentru o vacanță de 900 €
4 sept. 2026, 16:58
Gabriela Mănăilescu
Toul celor mai frumoase hoteluri în 2026. Locul 1 pare desprins din povești
3 sept. 2026, 23:43
Realitatea.NET
A cumpărat un oraș abandonat cu 1,4 milioane de dolari și a ajuns singurul său locuitor. Cum trăiește tânărul acum?
2 sept. 2026, 11:36
Mădălina Cristea
Turismul crește în Europa, dar în România se prăbușește. A doua cea mai mare scădere din UE, potrivit Eurostat
2 sept. 2026, 08:17
Realitatea.NET
Reguli noi în Thailanda pentru români și alți cetățeni din UE. Perioada fără viză, redusă la 30 de zile
1 sept. 2026, 23:25
Realitatea.NET
Orașul izolat de restul lumii: 45 de zile fără soare și acces restricționat pentru străini
29 aug. 2026, 18:21
Realitatea.NET
Litoralul românesc în 1991: Cum arătau Mamaia, Neptun și Constanța după Revoluție | VIDEO
26 aug. 2026, 20:32
Realitatea.NET
Un oraș din România apare pe locul doi într-un clasament cu cele mai ieftine prețuri pentru un city-break
25 aug. 2026, 16:43
Iulian Budusan
Înghețata cu slănină prăjită, noua atracție culinară din Sibiu
25 aug. 2026, 14:38
Realitatea.NET
Lacul din Grecia care a devenit roz peste noapte. Fenomenul spectaculos are loc la 1.300 de kilometri de celebrul Lac Tuz din Turcia
24 aug. 2026, 10:11
Georgiana Balaban
Orașul în care soarele nu apune niciodată timp de două luni
24 aug. 2026, 10:05
Georgiana Balaban
Spania ar putea deveni cea mai vizitată țară din lume
22 aug. 2026, 12:38
Realitatea.NET
Și-a lăsat fiul de 7 ani singur pe munte pentru a-și continua traseul. Tatăl a fost sancționat de polițiști
19 aug. 2026, 11:44
Realitatea.NET
Englezii au descoperit „România secretă” și o laudă pentru peisajele spectaculoase și prețurile mici
13 aug. 2026, 21:25
Realitatea.NET
O familie de români a găsit ploșnițe în hotelul din Bulgaria. Conducerea i-a acuzat că le-au adus ei și i-a dat afară în toiul nopții
12 aug. 2026, 23:32
Realitatea.NET
A investit toți banii într-o insulă pustie. Ce s-a întâmplat cu locul după doar trei ani
12 aug. 2026, 17:01
Georgiana Balaban
O turistă a rămas blocată pe o stâncă după ce s-a cățărat pentru o fotografie spectaculoasă
11 aug. 2026, 20:38
Realitatea.NET
Ce reprezintă statuia controversată din Bușteni? Administratorii hotelului: „Poate că am greșit, noi am vrut să facem ceva pe placul turiștilor”
7 aug. 2026, 20:48
Realitatea.NET
Mistreții care înoată printre turiști au transformat o insulă din Grecia într-o atracție virală. Imaginile fac furori pe TikTok
5 aug. 2026, 23:34
Realitatea.NET
Insula din Grecia care i-a cucerit pe turiști. A fost desemnată cea mai frumoasă destinație de vacanță din 2026
4 aug. 2026, 08:26
Realitatea.NET
Imagini-document. Cum arată Dacia 1310 exportată de Ceaușescu în Coreea de Nord
30 iul. 2026, 22:59
Realitatea.NET
Dormi la doi pași de mare cu doar câteva zeci de lei pe noapte. Stațiunile unde campingul a revenit în forță
28 iul. 2026, 17:17
Realitatea.NET
Metoda prin care hoții te lasă fără telefon în câteva secunde. Un român era să cadă în capcană la Lacul Como
26 iul. 2026, 12:59
Georgiana Balaban
Dubai oferă bani rezidenților care își invită prietenii și familia în vacanță
25 iul. 2026, 09:44
Georgiana Balaban
Noul trend al verii. Vacanțele cu casa la schimb
23 iul. 2026, 08:41
Andreea Damian
Cum ajungi pe insula grecească unde s-a filmat „The Odyssey”
22 iul. 2026, 19:19
Georgiana Balaban
O ciclistă a scăpat ca prin minune după ce a alunecat pe marginea unei stânci. Momentul dramatic a devenit viral - VIDEO
22 iul. 2026, 09:11
Andreea Damian
Pașaportul românesc, printre cele mai puternice din lume. În câte țări pot călători românii fără viză
21 iul. 2026, 21:03
Realitatea.NET
Ce obiecte dispar cel mai des din camerele de hotel. Proprietarii din România dezvăluie surprizele pe care le lasă turiștii în urmă
20 iul. 2026, 21:56
Realitatea.NET
Stațiunea din Europa unde o familie cheltuiește cel mai puțin în 2026. Prețurile sunt mai mici decât în Bulgaria
20 iul. 2026, 18:42
Georgiana Balaban
Unul dintre cele mai mari aeroporturi românești va fi închis. Ce spun autoritățile?
17 iul. 2026, 13:20
Georgiana Balaban
Greșelile care te pot costa mii de lei. La ce să fii atent înainte de a pleca în vacanță?
17 iul. 2026, 09:23
Georgiana Balaban
Elevă, salvată de polițiști în Roma după ce s-a rătăcit. Profesorii au fost găsiți printr-un mesaj pe TikTok
15 iul. 2026, 18:00
Georgiana Balaban
Circulația tramvaielor pe linia 10, reluată după o întrerupere de aproape o oră
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