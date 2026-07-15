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Travel

Și-au vândut casa și au plătit 179.000 de dolari pentru o viață pe un vas de croazieră. După 17 luni, visul s-a transformat într-un coșmar

Și-au vândut casa și au plătit 179.000 de dolari pentru o viață pe un vas de croazieră. După 17 luni, visul s-a transformat într-un coșmar

Ochiul Beiului: lacul care nu îngheață niciodată

Ochiul Beiului: lacul care nu îngheață niciodată

Vacanță în Egipt: cât costă și când e cel mai bine să mergi

Vacanță în Egipt: cât costă și când e cel mai bine să mergi

Top 12 cele mai frumoase lacuri din România

Top 12 cele mai frumoase lacuri din România

Părinții își pot face planurile! Când au elevii vacanțe în anul școlar 2026–2027

Părinții își pot face planurile! Când au elevii vacanțe în anul școlar 2026–2027

Țara care oferă 2.000 de euro pentru o săptămână petrecută pe o insulă. Ce trebuie să faci pentru a obține jobul inedit

Țara care oferă 2.000 de euro pentru o săptămână petrecută pe o insulă. Ce trebuie să faci pentru a obține jobul inedit

Cât de mare poate fi bagajul de mână în avion? Multe companii, la fel de multe reguli. Ce trebuie să știi înainte de zbor

Cât de mare poate fi bagajul de mână în avion? Multe companii, la fel de multe reguli. Ce trebuie să știi înainte de zbor

Aventurierul care a făcut înconjurul lumii pe jos: 50.000 de kilometri prin 29 de țări. Karl a mers 28 de ani

Aventurierul care a făcut înconjurul lumii pe jos: 50.000 de kilometri prin 29 de țări. Karl a mers 28 de ani

Locul de pe Pământ unde soarele nu apune luni întregi. Când poți vedea lumina la miezul nopții

Locul de pe Pământ unde soarele nu apune luni întregi. Când poți vedea lumina la miezul nopții

Veneția pregătește o taxă mult mai mare pentru vizitatorii de o zi. Decizia analizată de autorități

Veneția pregătește o taxă mult mai mare pentru vizitatorii de o zi. Decizia analizată de autorități

Povestea unui artist american care a dispărut în pădure: a construit timp de 40 de ani o casă subterană din materiale aruncate

Povestea unui artist american care a dispărut în pădure: a construit timp de 40 de ani o casă subterană din materiale aruncate

Biletele de avion s-ar putea scumpi în această iarnă. Ce anunță reprezentanții unei companii despre prețurile curselor

Biletele de avion s-ar putea scumpi în această iarnă. Ce anunță reprezentanții unei companii despre prețurile curselor

Un sat întreg în Spania, cu 12 case și 15.000 mp, dat gratis. Ce trebuie să faci în schimb

Un sat întreg în Spania, cu 12 case și 15.000 mp, dat gratis. Ce trebuie să faci în schimb

Noi reguli de intrare în Uniunea Europeană: Pasagerii din afara spațiului comunitar vor înfrunta controale mai stricte și timpi mari de așteptare

Noi reguli de intrare în Uniunea Europeană: Pasagerii din afara spațiului comunitar vor înfrunta controale mai stricte și timpi mari de așteptare

Afacerea ingenioasă a unui bărbat: a cumpărat o casă în Italia cu doar 1 euro

Afacerea ingenioasă a unui bărbat: a cumpărat o casă în Italia cu doar 1 euro

„Plătește sau nu mai veni!”. Cum a ajuns un turist să fie stors de 10.000 de euro, pentru o vacanță de 900 €

„Plătește sau nu mai veni!”. Cum a ajuns un turist să fie stors de 10.000 de euro, pentru o vacanță de 900 €

Toul celor mai frumoase hoteluri în 2026. Locul 1 pare desprins din povești

Toul celor mai frumoase hoteluri în 2026. Locul 1 pare desprins din povești

A cumpărat un oraș abandonat cu 1,4 milioane de dolari și a ajuns singurul său locuitor. Cum trăiește tânărul acum?

A cumpărat un oraș abandonat cu 1,4 milioane de dolari și a ajuns singurul său locuitor. Cum trăiește tânărul acum?

Turismul crește în Europa, dar în România se prăbușește. A doua cea mai mare scădere din UE, potrivit Eurostat

Turismul crește în Europa, dar în România se prăbușește. A doua cea mai mare scădere din UE, potrivit Eurostat

Reguli noi în Thailanda pentru români și alți cetățeni din UE. Perioada fără viză, redusă la 30 de zile

Reguli noi în Thailanda pentru români și alți cetățeni din UE. Perioada fără viză, redusă la 30 de zile

Orașul izolat de restul lumii: 45 de zile fără soare și acces restricționat pentru străini

Orașul izolat de restul lumii: 45 de zile fără soare și acces restricționat pentru străini

Litoralul românesc în 1991: Cum arătau Mamaia, Neptun și Constanța după Revoluție | VIDEO

Litoralul românesc în 1991: Cum arătau Mamaia, Neptun și Constanța după Revoluție | VIDEO

Un oraș din România apare pe locul doi într-un clasament cu cele mai ieftine prețuri pentru un city-break

Un oraș din România apare pe locul doi într-un clasament cu cele mai ieftine prețuri pentru un city-break

Înghețata cu slănină prăjită, noua atracție culinară din Sibiu

Înghețata cu slănină prăjită, noua atracție culinară din Sibiu

Lacul din Grecia care a devenit roz peste noapte. Fenomenul spectaculos are loc la 1.300 de kilometri de celebrul Lac Tuz din Turcia

Lacul din Grecia care a devenit roz peste noapte. Fenomenul spectaculos are loc la 1.300 de kilometri de celebrul Lac Tuz din Turcia

Orașul în care soarele nu apune niciodată timp de două luni

Orașul în care soarele nu apune niciodată timp de două luni

Spania ar putea deveni cea mai vizitată țară din lume

Spania ar putea deveni cea mai vizitată țară din lume

Și-a lăsat fiul de 7 ani singur pe munte pentru a-și continua traseul. Tatăl a fost sancționat de polițiști

Și-a lăsat fiul de 7 ani singur pe munte pentru a-și continua traseul. Tatăl a fost sancționat de polițiști

Englezii au descoperit „România secretă” și o laudă pentru peisajele spectaculoase și prețurile mici

Englezii au descoperit „România secretă” și o laudă pentru peisajele spectaculoase și prețurile mici

O familie de români a găsit ploșnițe în hotelul din Bulgaria. Conducerea i-a acuzat că le-au adus ei și i-a dat afară în toiul nopții

O familie de români a găsit ploșnițe în hotelul din Bulgaria. Conducerea i-a acuzat că le-au adus ei și i-a dat afară în toiul nopții

A investit toți banii într-o insulă pustie. Ce s-a întâmplat cu locul după doar trei ani

A investit toți banii într-o insulă pustie. Ce s-a întâmplat cu locul după doar trei ani

O turistă a rămas blocată pe o stâncă după ce s-a cățărat pentru o fotografie spectaculoasă

O turistă a rămas blocată pe o stâncă după ce s-a cățărat pentru o fotografie spectaculoasă

Ce reprezintă statuia controversată din Bușteni? Administratorii hotelului: „Poate că am greșit, noi am vrut să facem ceva pe placul turiștilor”

Ce reprezintă statuia controversată din Bușteni? Administratorii hotelului: „Poate că am greșit, noi am vrut să facem ceva pe placul turiștilor”

Mistreții care înoată printre turiști au transformat o insulă din Grecia într-o atracție virală. Imaginile fac furori pe TikTok

Mistreții care înoată printre turiști au transformat o insulă din Grecia într-o atracție virală. Imaginile fac furori pe TikTok

Insula din Grecia care i-a cucerit pe turiști. A fost desemnată cea mai frumoasă destinație de vacanță din 2026

Insula din Grecia care i-a cucerit pe turiști. A fost desemnată cea mai frumoasă destinație de vacanță din 2026

Imagini-document. Cum arată Dacia 1310 exportată de Ceaușescu în Coreea de Nord

Imagini-document. Cum arată Dacia 1310 exportată de Ceaușescu în Coreea de Nord

Dormi la doi pași de mare cu doar câteva zeci de lei pe noapte. Stațiunile unde campingul a revenit în forță

Dormi la doi pași de mare cu doar câteva zeci de lei pe noapte. Stațiunile unde campingul a revenit în forță

Metoda prin care hoții te lasă fără telefon în câteva secunde. Un român era să cadă în capcană la Lacul Como

Metoda prin care hoții te lasă fără telefon în câteva secunde. Un român era să cadă în capcană la Lacul Como

Dubai oferă bani rezidenților care își invită prietenii și familia în vacanță

Dubai oferă bani rezidenților care își invită prietenii și familia în vacanță

Noul trend al verii. Vacanțele cu casa la schimb

Noul trend al verii. Vacanțele cu casa la schimb

Cum ajungi pe insula grecească unde s-a filmat „The Odyssey”

Cum ajungi pe insula grecească unde s-a filmat „The Odyssey”

O ciclistă a scăpat ca prin minune după ce a alunecat pe marginea unei stânci. Momentul dramatic a devenit viral - VIDEO

O ciclistă a scăpat ca prin minune după ce a alunecat pe marginea unei stânci. Momentul dramatic a devenit viral - VIDEO

Pașaportul românesc, printre cele mai puternice din lume. În câte țări pot călători românii fără viză

Pașaportul românesc, printre cele mai puternice din lume. În câte țări pot călători românii fără viză

Ce obiecte dispar cel mai des din camerele de hotel. Proprietarii din România dezvăluie surprizele pe care le lasă turiștii în urmă

Ce obiecte dispar cel mai des din camerele de hotel. Proprietarii din România dezvăluie surprizele pe care le lasă turiștii în urmă

Stațiunea din Europa unde o familie cheltuiește cel mai puțin în 2026. Prețurile sunt mai mici decât în Bulgaria

Stațiunea din Europa unde o familie cheltuiește cel mai puțin în 2026. Prețurile sunt mai mici decât în Bulgaria

Unul dintre cele mai mari aeroporturi românești va fi închis. Ce spun autoritățile?

Unul dintre cele mai mari aeroporturi românești va fi închis. Ce spun autoritățile?

Greșelile care te pot costa mii de lei. La ce să fii atent înainte de a pleca în vacanță?

Greșelile care te pot costa mii de lei. La ce să fii atent înainte de a pleca în vacanță?

Elevă, salvată de polițiști în Roma după ce s-a rătăcit. Profesorii au fost găsiți printr-un mesaj pe TikTok

Elevă, salvată de polițiști în Roma după ce s-a rătăcit. Profesorii au fost găsiți printr-un mesaj pe TikTok

Circulația tramvaielor pe linia 10, reluată după o întrerupere de aproape o oră

Circulația tramvaielor pe linia 10, reluată după o întrerupere de aproape o oră

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