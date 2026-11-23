O experiență inspirată de o călătorie pe Lună ar putea deveni accesibilă turiștilor pentru aproximativ 500 de dolari. Este vorba despre un proiect turistic spectaculos al companiei canadiene Moon World Resorts. Conceptul MOON propune construirea unui complex uriaș, în care vizitatorii vor putea explora o reproducere a suprafeței lunare și o bază spațială, într-o experiență de aproximativ 90 de minute.
Proiectul este estimat la circa cinci miliarde de dolari și ar urma să includă un hotel de cinci stele, restaurante, spații comerciale și zone de divertisment. Deocamdată, însă, planurile nu au ajuns în etapa construcției, iar locul în care va fi ridicat primul complex nu a fost stabilit definitiv.
O sferă de 312 metri înălțime, cu un peisaj lunar artificial
Elementul central al proiectului este o construcție sferică impresionantă, cu un diametru de aproximativ 271 de metri și o înălțime totală de 312 metri. În interior ar urma să funcționeze un hotel de lux cu aproximativ 4.000 de camere și apartamente.
Atracția principală va fi însă o zonă de aproximativ 49.000 de metri pătrați, amenajată astfel încât să reproducă relieful lunar. Vizitatorii ar putea să se plimbe printre cratere artificiale, să exploreze o replică a unei baze de pe Lună și să participe la activități inspirate din pregătirea astronauților.
Experiența ar dura aproximativ 90 de minute, iar prețul estimat de dezvoltatori este de 500 de dolari pentru fiecare vizitator. Suma nu reprezintă însă un tarif pentru un zbor în spațiu, ci pentru accesul la această atracție construită pe Pământ.
Un astronaut din misiunea Artemis II, consultant al proiectului
Pentru a da mai multă credibilitate experienței, Moon World Resorts l-a cooptat pe astronautul canadian Jeremy Hansen în rolul de consilier pentru domeniul spațial. Hansen a participat la misiunea Artemis II, care a înconjurat Luna în aprilie 2026.
Potrivit publicației El País, astronautul va contribui la conceperea peisajului lunar, a bazei spațiale și a facilităților de pregătire pentru vizitatori. Implicarea sa urmărește să apropie simularea de condițiile și experiențele reale ale explorării spațiale.
Unde ar putea fi construit primul resort MOON
Dezvoltatorii au analizat mai multe piețe pentru amplasarea complexului. Printre variantele discutate se numără Emiratele Arabe Unite și Spania. Abu Dhabi a fost menționat ca posibilă locație, în timp ce Madridul a intrat, la rândul său, în discuțiile privind dezvoltarea proiectului.
Compania are în vedere o suprafață foarte mare pentru întregul ansamblu, care ar putea include, pe lângă sfera principală, zone rezidențiale, spații comerciale, parcuri și o lagună.
Când ar putea deveni realitate vacanța pe Lună
Moon World Resorts prezintă MOON ca pe un concept care ar putea fi dezvoltat în mai multe regiuni ale lumii, prin acorduri de licențiere. Compania ia în calcul până la zece destinații similare, însă fiecare ar avea nevoie de finanțare, teren și parteneri capabili să susțină o investiție de amploare.
Un termen vehiculat de fondatori pentru primul proiect este în jurul anului 2032, dar acesta depinde de găsirea investitorilor și de începerea efectivă a lucrărilor. Nu există, în prezent, bilete disponibile pentru rezervare și nici o dată certă de inaugurare.