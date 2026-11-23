Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 23 nov. 2026, 15:46

O experiență inspirată de o călătorie pe Lună ar putea deveni accesibilă turiștilor pentru aproximativ 500 de dolari. Este vorba despre un proiect turistic spectaculos al companiei canadiene Moon World Resorts. Conceptul MOON propune construirea unui complex uriaș, în care vizitatorii vor putea explora o reproducere a suprafeței lunare și o bază spațială, într-o experiență de aproximativ 90 de minute.

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