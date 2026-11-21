Românii ar putea avea parte de o iarnă extrem de dificilă din cauza facturilor la energie electrică. Expertul în energie Dian Popescu avertizează că, de la 1 ianuarie 2027, consumatorii s-ar putea confrunta cu majorări importante ale costurilor, în condițiile în care unele oferte de pe piață sunt deja cu aproximativ 70% mai mari, potrivit analizei sale. În cadrul unei intervenții la Realitatea PLUS, specialistul a explicat că scumpirile ar putea veni într-un moment în care consumul de energie crește oricum din cauza temperaturilor scăzute.
Facturile la energie ar putea crește puternic de la 1 ianuarie 2027
Dian Popescu susține că românii trebuie să facă diferența între facturile mai mari din cauza consumului de iarnă și eventualele scumpiri ale energiei electrice. Potrivit expertului, până la sfârșitul anului, majoritatea consumatorilor ar urma să plătească tarifele prevăzute în contractele deja încheiate, astfel că principalele diferențe de pe facturi vor fi provocate de consumul mai ridicat.
Situația s-ar putea schimba însă de la începutul anului viitor. Expertul afirmă că ofertele disponibile în comparatorul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) indică majorări mult mai mari decât cele de aproximativ 20% discutate până acum. În opinia sa, creșterile prețurilor de pe piața energiei ar putea ajunge să fie resimțite puternic de populație odată cu aplicarea noilor contracte.
Specialistul precizează că energia destinată livrării în 2027 ar fi fost tranzacționată către furnizori la prețuri cu aproximativ 70-80% mai mari. Acest lucru ar putea influența ofertele comerciale și contractele viitoare, deși o asemenea majorare a prețului energiei active nu înseamnă automat o creștere identică a facturii finale pentru fiecare consumator.
Lunile ianuarie, februarie și martie ar putea aduce un șoc pentru populație
Cele mai mari probleme ar putea apărea în primele trei luni ale anului 2027, când temperaturile scăzute determină un consum mai mare de energie. Dian Popescu atrage atenția că românii s-ar putea confrunta simultan cu două presiuni financiare: consumul ridicat din sezonul rece și prețurile mai mari din noile oferte ale furnizorilor. Expertul consideră că această combinație riscă să afecteze în special gospodăriile care au deja dificultăți în achitarea cheltuielilor lunare. În condițiile în care facturile la utilități reprezintă o parte importantă din bugetul familiilor, orice majorare suplimentară poate însemna bani mai puțini pentru alimente și alte produse de strictă necesitate.
Avertismentul vine în contextul în care facturile la energie ar putea ajunge aproape de două ori mai mari, potrivit estimărilor formulate anterior de același specialist. Deocamdată, procentul cu care vor crește efectiv facturile depinde de contractele fiecărui consumator, de tarifele aplicate și de eventualele măsuri de sprijin adoptate de autorități.
Dian Popescu cere măsuri urgente pentru a evita scumpirile repetate
În opinia expertului, protejarea consumatorilor vulnerabili reprezintă o măsură necesară, însă nu este suficientă pentru rezolvarea problemelor din sectorul energetic. Dian Popescu consideră că autoritățile trebuie să intervină și asupra modului în care România produce și utilizează energia, astfel încât populația și economia să nu fie afectate în fiecare an de creșteri importante ale prețurilor.
Specialistul susține că este nevoie de decizii structurale și de o strategie energetică asumată pentru următorii doi sau trei ani. Acesta critică modul în care a fost administrat domeniul energiei în ultimii ani și avertizează că, fără schimbări importante, discuțiile despre facturi tot mai mari se vor repeta de la o iarnă la alta. Dian Popescu atrage atenția și asupra situației României, țară cu resurse importante de gaze naturale, care continuă să se confrunte cu prețuri ridicate la energie. Expertul consideră că producția internă și echilibrul dintre diferitele surse de energie ar trebui să devină priorități pentru autorități, astfel încât costurile suportate de consumatori să poată fi ținute sub control.