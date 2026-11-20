Călin Georgescu află vineri, 20 noiembrie, dacă rămâne sau nu în spatele gratiilor. Georgescu urmează să ajungă în fața magistraților de la Curtea de Apel București (CAB), după ce procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au contestat decizia Tribunalului Bucuresti de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu.
Călin Georgescu urmează să ajungă vineri, 20 noiembrie, la Curtea de Apel București, unde magistrații vor analiza contestația procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) împotriva deciziei Tribunalului București de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Ședința de judecată este programată să înceapă la ora 9:00.
Procurorii DIICOT solicită menținerea fostului candidat la alegerile prezidențiale în Arestul Central, în timp ce instanța urmează să decidă dacă acesta va putea părăsi arestul preventiv și va fi plasat în arest la domiciliu.
Pe 9 noiembrie, judecătoarea Diana Nicoleta Costea de la Tribunalul București a admis cererea de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Decizia a fost însă contestată de procurorii DIICOT.
În motivarea hotărârii, magistratul a arătat că nu există dovezi care să demonstreze că banii din presupusa înșelăciune de care este acuzat Călin Georgescu ar fi ajuns la acesta. De asemenea, judecătoarea a precizat că nu a identificat argumente care să susțină existența unui risc ridicat ca fostul candidat să comită noi infracțiuni, risc care nu ar putea fi controlat printr-o măsură preventivă mai puțin severă.
Totodată, magistratul nu a identificat motive pentru a considera că Georgescu nu s-ar supune obligațiilor impuse printr-o măsură preventivă mai ușoară.
În cazul în care va fi plasat în arest la domiciliu, Călin Georgescu va trebui să poarte o brățară electronică de supraveghere și să comunice periodic informații relevante despre mijloacele sale de existență, potrivit condițiilor stabilite de Tribunalul București.
O altă decizie de plasare în arest la domiciliu, contestată de DIICOT
Călin Georgescu mai beneficiază de o decizie de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu, pronunțată miercuri, 18 noiembrie, de Tribunalul Ilfov. Și această hotărâre a fost contestată de procurorii DIICOT, însă dosarul nu a primit încă un termen de judecată la Curtea de Apel București.
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune
Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost trimis în judecată pe 12 noiembrie pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În același dosar este judecat și Ionel Rusen, considerat un apropiat al lui Călin Georgescu.
Ancheta a fost declanșată în urma unei plângeri depuse de omul de afaceri Răzvan Leu. Acesta ar fi fost atras într-o presupusă afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era necesară obținerea unei linii de credit în valoare de 6 milioane de euro.
Potrivit acuzațiilor din dosar, Călin Georgescu i-ar fi recomandat omului de afaceri să ia legătura cu Ionel Rusen. La rândul său, acesta i l-ar fi prezentat pe cetățeanul italian Massimiliano Arena, care s-ar fi recomandat drept reprezentant al unei bănci din Elveția.
Pentru obținerea finanțării, lui Răzvan Leu i s-ar fi solicitat plata unei garanții de un milion de euro. Din această sumă, 100.000 de euro ar fi urmat să fie utilizați pentru finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.
Ulterior, omul de afaceri ar fi fost convins să transfere încă 100.000 de euro, în schimbul promisiunii că valoarea împrumutului ar putea fi majorată până la 15 milioane de euro.
Creditul nu a mai fost acordat, iar Răzvan Leu a solicitat restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro. Potrivit plângerii care a stat la baza anchetei, acesta nu și-ar mai fi recuperat banii.