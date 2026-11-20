Publicat 20 nov. 2026, 07:24 Actualizat 20 nov. 2026, 07:26 Sursă Realitatea PLUS

Călin Georgescu află vineri, 20 noiembrie, dacă rămâne sau nu în spatele gratiilor. Georgescu urmează să ajungă în fața magistraților de la Curtea de Apel București (CAB), după ce procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au contestat decizia Tribunalului Bucuresti de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Distribuie articolul