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ExclusivJustitie· 1 min citire
Greva foamei la Ministerul Justiției pentru salvarea Alinei Apostol, românca închisă în China: ”Este imobilizată la pat din cauza condițiilor”
Publicat19 nov. 2026, 14:51
Actualizat19 nov. 2026, 14:54
SursăRealitatea PLUS
Profesorul Marius Balo, care a petrecut opt ani într-o închisoare din China, după o condamnare într-un dosar de fraudă de 80 de dolari, cere intervenția urgentă a autorităților române pentru salvarea Alinei Apostol, încarcerată de nouă ani în China. În exclusivitate pentru Realitatea PLUS, acesta a declarat că tânăra este imobilizată la pat de trei săptămâni și că starea sa de sănătate este extrem de gravă.
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