Publicat 19 nov. 2026, 14:51 Actualizat 19 nov. 2026, 14:54 Sursă Realitatea PLUS

Profesorul Marius Balo, care a petrecut opt ani într-o închisoare din China, după o condamnare într-un dosar de fraudă de 80 de dolari, cere intervenția urgentă a autorităților române pentru salvarea Alinei Apostol, încarcerată de nouă ani în China. În exclusivitate pentru Realitatea PLUS, acesta a declarat că tânăra este imobilizată la pat de trei săptămâni și că starea sa de sănătate este extrem de gravă.

Distribuie articolul