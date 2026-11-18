Realizatoarea Anca Alexandrescu a declarat că o bucură decizia luată de tribunal în cazul lui Călin Georgescu și a spus că speră ca aceasta să fie confirmată vineri. Jurnalista a afirmat că fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 „va merge acasă”, iar adevărul va ieși la iveală.
Anca Alexandrescu, despre decizia tribunalului și despre Călin Georgescu
Anca Alexandrescu a început prin a se adresa celor care salută situația în care se află Călin Georgescu, pe care l-a descris drept singurul care a prevăzut această întâlnire.
Îmi pare rău pentru... Cei care aplaudă mizeria care i s-a întâmplat lui Călin Georgescu, dar este singurul care a prevăzut că va fi această întâlnire.
Aceasta a continuat cu reacția la decizia instanței, exprimându-și speranța că hotărârea va fi menținută.
Mă bucură decizia de astăzi a tribunalului. Sper că ea va fi confirmată vineri. Iar Călin Georgescu va merge acasă.
Schimb de mesaje păstrat sub discreție
Anca Alexandrescu a precizat că, în ziua respectivă, i s-a confirmat ceea ce intuise de la început, fără a oferi detalii despre persoana cu care a schimbat mesaje. Realizatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" a explicat că acel schimb de mesaje a avut un efect dublu asupra sa și a recunoscut că a regretat anumite cuvinte rostite anterior.
Astăzi a fost una din acele zile în care mi s-a confirmat că tot ceea ce intuiam, tot ceea ce am văzut, tot ceea ce am spus, este corect. Nu am să spun mai mult de atât, am să păstrez discreția unui schimb de mesaje pe care l-am avut astăzi.Un schimb de mesaje care mi-a descărcat sufletul, care pe de altă parte m-a încărcat, pentru că am regretat niște cuvinte pe care le-am spus la un moment dat și mi-am reparat greșeala. Și sunt convinsă că adevărul va ieși la suprafață, iar toți cei care se urcă pe tragedia familiei Georgescu, pe mizeria care îi se întâmplă, vor fi demascați. E o chestiune de timp.
În încheiere, Anca Alexandrescu a afirmat că este convinsă că adevărul va ieși la suprafață, iar cei care, în opinia ei, se folosesc de tragedia familiei Georgescu „vor fi demascați”, adăugând că este „o chestiune de timp”.