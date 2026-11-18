Publicat 18 nov. 2026, 23:24 Actualizat 18 nov. 2026, 23:43

Realizatoarea Anca Alexandrescu a declarat că o bucură decizia luată de tribunal în cazul lui Călin Georgescu și a spus că speră ca aceasta să fie confirmată vineri. Jurnalista a afirmat că fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 „va merge acasă”, iar adevărul va ieși la iveală.

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