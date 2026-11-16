Zi decisivă pentru Florian Coldea la Înalta Curte. Se hotărăște soarta dosarului de corupție

Publicat 16 nov. 2026, 11:13 Sursă Realitatea PLUS

Dosarul de corupție în care e vizat Florian Coldea ajunge luni, 16 noiembrie, pe masa judecătorilor curții supreme. Fostul general SRI face orice pentru a bloca începerea judecății în dosarul instrumentat de DNA, relatează Realitatea PLUS, care precizează și că Florian Coldea ar putea fi pus sub acuzare în Albania în dosarul în care șefa serviciilor secrete este arestată.

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