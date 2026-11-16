Zi decisivă pentru Florian Coldea la Înalta Curte. Se hotărăște soarta dosarului de corupție

Dosarul de corupție în care e vizat Florian Coldea ajunge luni, 16 noiembrie, pe masa judecătorilor curții supreme. Fostul general SRI face orice pentru a bloca începerea judecății în dosarul instrumentat de DNA, relatează Realitatea PLUS, care precizează și că Florian Coldea ar putea fi pus sub acuzare în Albania în dosarul în care șefa serviciilor secrete este arestată.
Un termen extrem de important are loc luni, 16 noiembrie, la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), în dosarul lui Florian Coldea, relatează Realitatea PLUS.
Potrivit sursei citate, după procedura de cameră preliminară de la Curtea de Apel București (CAB), în dosarul de corupție în care acesta este pus sub acuzare pentru fapte grave de corupție, judecătorii au constatat „legalitatea și temeinicia întocmirii rechizitoriului de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție” și au respins toate cererile și excepțiile ridicate de avocații lui Florian Coldea în acest stadiu procesual.
Această decizie a fost atacată cu apel la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar astăzi ar urma să vină un răspuns definitiv și irevocabil cu privire la începerea judecății propriu-zise în cazul faptelor de care sunt acuzați Florian Coldea și membrii grupului infracțional organizat în care acesta este implicat sau la posibilitatea ca rechizitoriul să fie trimis înapoi pe masa procurorilor DNA.
Coldea ar putea fi ancheta și în Albania
Între timp, Florian Coldea ar putea fi pus sub acuzare și în Albania, în dosarul în care șefa serviciilor secrete de la Tirana este arestată. Surse din presă susțin că Coldea este vizat de ancheta procurorilor albanezi, alături de premierul Albaniei, Edi Rama.