Descoperire neobișnuită într-o locuință din județul Timiș, unde anchetatorii au găsit plante de canabis puse la uscat în podul unei case. Un bărbat de 52 de ani este cercetat pentru trafic de droguri de risc și mare risc, după ce polițiștii și procurorii DIICOT Timișoara au făcut percheziții.
Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi înființat și dezvoltat, în cursul anului 2026, o cultură indoor de canabis, destinată comercializării. În urma descinderilor, desfășurate pe 8 octombrie, au fost descoperite șase plante de canabis, cu înălțimi de peste doi metri, precum și mai multe pungi cu materie vegetală.
Plantele de canabis, descoperite în podul casei
Imaginea care a atras atenția în timpul operațiunii a fost cea a plantelor de canabis agățate la uscat în podul locuinței. Acestea erau suspendate într-un spațiu folosit pentru uscarea recoltei.
Pe lângă cele șase plante, polițiștii au ridicat opt pungi care conțineau materie vegetală, aflată în curs de expertizare. Anchetatorii au mai găsit două pungi cu ciuperci halucinogene care conțineau psilocină și psilocibină, cântare de precizie și obiecte care prezentau urme de substanță.
Potrivit probelor administrate în dosar, bărbatul de 52 de ani ar fi dezvoltat cultura de canabis în scopul comercializării. După perchezițiile efectuate, procurorii DIICOT au dispus reținerea acestuia, la 9 octombrie.
Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile.
Operațiunea a fost realizată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, împreună cu procurorii DIICOT, cu sprijinul jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timișoara.
Anchetatorii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale. Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.