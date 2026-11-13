Publicat 13 nov. 2026, 16:07 Actualizat 13 nov. 2026, 16:09

Descoperire neobișnuită într-o locuință din județul Timiș, unde anchetatorii au găsit plante de canabis puse la uscat în podul unei case. Un bărbat de 52 de ani este cercetat pentru trafic de droguri de risc și mare risc, după ce polițiștii și procurorii DIICOT Timișoara au făcut percheziții.

Distribuie articolul