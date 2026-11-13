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Sanatate· 1 min citire
Alexandru Rogobete, mesaj ferm despre concediile medicale: "Mai multe controale, nu taxe"
Alexandru Rogobete/ Foto: Facebook
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete susține că numărul concediilor medicale acordate în România rămâne ridicat, chiar dacă rata acestora este mai mică decât în aceeași perioadă a anului trecut, în urma măsurilor adoptate. Oficialul de la Sănătate consideră, astfel, că soluția pentru reducerea concediilor medicale nejustificate nu este introducerea unor noi taxe, ci intensificarea controalelor.
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